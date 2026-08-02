KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KVC Westerlo neemt opvallend besluit: speler wordt trainer
Foto: © photonews
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Opvallende move in de Jupiler Pro League. Roman Neustädter is speler af en treedt meteen toe in de coaching staff van KVC Westerlo. Op die manier zet hij een nieuwe stap in zijn carrière.

KV Westerlo haalde in de zomer van 2021 een opvallend profiel naar ’t Kuipje binnen: Roman Neustädter. De Duits-Russische middenvelder, die op zijn palmares zowel twee caps voor Duitsland als dertien interlands voor Rusland heeft staan, was toen transfervrij na zijn periode bij Dinamo Moskou.

Van Europese topaffiches naar de Kempen

De overgang van Moskou naar de Kempense rust bleek voor Neustädter geen cultuurshock. Integendeel: hij groeide uit tot een vaste waarde en een verlengstuk op het veld, gedragen door een carrière die weinigen in de Jupiler Pro League konden voorleggen. Met meer dan 180 Bundesliga-wedstrijden bij Borussia Mönchengladbach en Schalke 04, 29 matchen in de Champions League en drie seizoenen bij Fenerbahçe bracht hij een pak bagage mee naar Westerlo.

Die ervaring vertaalde zich ook in cijfers. Vorig seizoen ging hij bij de Kemphanen over de kaap van 100 wedstrijden, maar tegelijk liep zijn contract af. Neustädter was intussen 38 en stond voor een keuze: nog eens elders tekenen of een ander pad inslaan.

Geen nieuw avontuur als speler, wel een rol in de staff

Neustädter kiest niet voor een laatste club, maar voor een nieuw hoofdstuk bij Westerlo. Hij hangt zijn voetbalschoenen aan de haak en treedt toe tot de trainingsstaf. Dit seizoen wordt hij één van de assistenten van Issame Charaï. Westerlo bevestigde dat nieuws via zijn officiële website.

De overstap kwam niet uit het niets. Neustädter was, ook qua leeftijd, al langer dichter bij de staf dan bij het gros van de spelersgroep. In een toelichting maakt hij duidelijk dat het een weloverwogen beslissing is. Zie hieronder meer daarover.

Westerlo krijgt zo niet alleen een ex-speler met internationale uitstraling in zijn omkadering, maar ook iemand die de kleedkamer en de clubwerking van binnenuit kent. Opvallend: Neustädter treedt daarmee ook in de voetsporen van zijn vader Peter, die als assistent aan de slag is bij FC Cosmos Koblenz.

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