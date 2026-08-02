Live. Transfernieuws 2/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad
Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad, maar de deal lijkt nu ook helemaal rond. Lee Han-beom is in Brugge en heeft er al zijn fotomomentje voor op de webstek van Club Brugge opzitten. De deal zal dan ook snel worden gefinaliseerd. (Lees meer)
Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League
Van 12 wedstrijden bij Zulte Waregem naar een recordtransfer van bijna 50 miljoen euro: Mamadou Sangaré zet een opvallende stap naar Brentford. De Malinese middenvelder verlaat Lens na amper één seizoen en tekent langdurig in de Premier League. (Lees meer)
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