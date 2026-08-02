Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden

Redactie
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Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Gyrano Kerk heeft nieuwe club gevonden

Gyrano Kerk heeft een paar weken nadat zijn avontuur bij Royal Antwerp FC tot een einde kwam en er ook geen nieuw contract werd getekend door beide partijen nu alsnog een nieuwe ploeg gevonden. Hij tekende op zondag een contract bij Erzurumspor voor verschillende jaren.

Daarmee koos hij voor een promovendus uit Turkije. Dat team wil heel graag op het hoogste niveau blijven spelen en kan dus ook alle versterkingen gebruiken. Alle Belgische teams die eventueel een oogje hadden op de spelmaker met een verleden bij Royal Antwerp FC mogen hun hoop nu definitief opbergen. 

Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Mika Godts heeft zelf de deur naar Paris Saint-Germain opengezet. De Rode Duivel is op hoofdlijnen akkoord met de Franse topclub, terwijl Ajax en PSG nog onderhandelen over een transfersom. Zijn makelaar gelooft dat alles wel goedkomt. (Lees meer)

'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

Standard zou een poging hebben gedaan om Casper De Norre, die een verleden heeft bij onder meer KRC Genk, STVV en OH Leuven, naar België te halen. Milwall is echter (voorlopig) niet echt bereid om mee te werken met de deal. (Lees meer)

Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad, maar de deal lijkt nu ook helemaal rond. Lee Han-beom is in Brugge en heeft er al zijn fotomomentje voor op de webstek van Club Brugge opzitten. De deal zal dan ook snel worden gefinaliseerd. (Lees meer)

Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

Van 12 wedstrijden bij Zulte Waregem naar een recordtransfer van bijna 50 miljoen euro: Mamadou Sangaré zet een opvallende stap naar Brentford. De Malinese middenvelder verlaat Lens na amper één seizoen en tekent langdurig in de Premier League. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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