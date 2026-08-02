Live transfernieuws 2/8: Gyrano Kerk heeft een nieuwe ploeg gevonden
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Gyrano Kerk heeft nieuwe club gevonden
Gyrano Kerk heeft een paar weken nadat zijn avontuur bij Royal Antwerp FC tot een einde kwam en er ook geen nieuw contract werd getekend door beide partijen nu alsnog een nieuwe ploeg gevonden. Hij tekende op zondag een contract bij Erzurumspor voor verschillende jaren.
Daarmee koos hij voor een promovendus uit Turkije. Dat team wil heel graag op het hoogste niveau blijven spelen en kan dus ook alle versterkingen gebruiken. Alle Belgische teams die eventueel een oogje hadden op de spelmaker met een verleden bij Royal Antwerp FC mogen hun hoop nu definitief opbergen.
✍️ Gyrano Kerk’le resmî sözleşme imzaladık.— Erzurumspor FK (@Erzurumspor) July 30, 2026
Camiamıza hayırlı olsun! 💙🤍 pic.twitter.com/eLD9DJgXZo
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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