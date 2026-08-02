Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG
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Mika Godts heeft zelf de deur naar Paris Saint-Germain opengezet. De Rode Duivel is op hoofdlijnen akkoord met de Franse topclub, terwijl Ajax en PSG nog onderhandelen over een transfersom. Zijn makelaar gelooft dat alles wel goedkomt.

Aernout Van Lindt

Akkoord in de maak tussen PSG en Ajax Amsterdam?

Paris Saint-Germain heeft een officieel bod van meer dan 40 miljoen euro uitgebracht op Ajax-speler Mika Godts. Dat liet transfergoeroe Fabrizio Romano weten, waardoor er mogelijk een topdeal zit aan te komen. Er is zelfs al een persoonlijk akkoord.

De onderhandelingen verlopen vlot volgens Romano en er ligt een totaalpakket van ongeveer 45 miljoen euro op tafel voor de Belgische vleugelspeler, wat dicht in de buurt komt van de oorspronkelijke vraagprijs van 60 miljoen euro die Ajax hanteerde. Mika Godts heeft ingestemd met een overstap naar PSG en er is overeenstemming bereikt over de persoonlijke voorwaarden.

Mika Godts heeft zelf de deur naar Paris Saint-Germain opengezet. De Rode Duivel is op hoofdlijnen akkoord met de Franse topclub, terwijl Ajax en PSG nog onderhandelen over een transfersom. Zijn makelaar gelooft dat alles wel goedkomt.

Het dossier rond Mika Godts raakt in een stroomversnelling. Nadat Fabrizio Romano en andere betrouwbare journalisten de interesse van Paris Saint-Germain naar buiten brachten, bevestigde zijn makelaar dat de speler al een akkoord heeft met de Franse topclub.

De gesprekken tussen PSG en Ajax lopen nog. Alleen de clubs moeten het nog eens worden over de transfersom om de deal volledig af te ronden.

In een gesprek met de Nederlandse krant De Telegraaf bevestigde makelaar Niels De Jonck dat Godts zelf graag naar PSG wil. "PSG heeft laten blijken Mika absoluut te willen hebben. En Mika wil naar Parijs, maar dat lijkt me logisch als je vanuit de Eredivisie naar de dubbele Champions League-winnaar kunt", klinkt het.

60 miljoen euro voor Mika Godts?

Volgens Romano wordt er gesproken over een bedrag van ongeveer zestig miljoen euro. Ajax staat niet onder druk om zijn Belgische flankaanvaller te verkopen, want Godts ligt in Amsterdam nog tot juni 2029 onder contract. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 35 miljoen euro. "Ik heb er vertrouwen in dat de clubs eruit komen over de transfersom", zei De Jonck nog. Hij bevestigde ook dat Godts zelf op hoofdlijnen akkoord is.

Meest beslissende Belg van het seizoen

Godts was vorig seizoen bijzonder belangrijk voor Ajax. In 44 wedstrijden over alle competities heen scoorde hij 17 keer en leverde hij 15 assists af. Ook in het nieuwe seizoen liet de Rode Duivel zich meteen opmerken. In zijn eerste twee officiële wedstrijden gaf hij al twee assists.

Yan Diomandé te duur voor PSG

PSG lijkt intussen een duidelijke keuze te hebben gemaakt. De Parijse club volgde ook Yan Diomandé, maar vond de vraagprijs van RB Leipzig te hoog. Daarom besloot de Champions League-winnaar om door te drukken voor Godts. De Belg geldt nu als de belangrijkste piste om de aanval van PSG te versterken.

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