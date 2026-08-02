Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

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Mika Godts heeft zelf de deur naar Paris Saint-Germain opengezet. De Rode Duivel is op hoofdlijnen akkoord met de Franse topclub, terwijl Ajax en PSG nog onderhandelen over een transfersom. Zijn makelaar gelooft dat alles wel goedkomt.