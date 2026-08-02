Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling
Foto: © photonews
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Mo Messoudi zag Beerschot tegen Zulte Waregem wel terugkomen van 0-2, maar de coach bleef vooral hangen bij wat vóór de rust fout liep. Hij mist snelheid en creativiteit in zijn kern, dringt aan op versterking en verwacht snel duidelijkheid over testspeler Toshio Lake.

Beerschot heeft zijn voorbereiding afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem in de Memorial Marc Steenackers. De thuisploeg keek bij de rust tegen een dubbele achterstand aan, maar knokte zich na de pauze terug. 

Zulte Waregem kwam na een kwartier op voorsprong via een strafschop van Tobias Hedl. Niet veel later leek Istvan Atrok al de 0-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor het halfuur lukte het hem alsnog. Beerschot kwam in die fase nauwelijks tot kansen en had vooral moeite met de snelheid waarmee de bezoekers na balverlies naar voren trokken.

"Wij missen nog altijd wat snelheid in ons elftal", vertelde Messoudi aan Het Nieuwsblad. De coach wees op de kwaliteiten van Zulte Waregem, maar vond ook dat zijn eigen ploeg te weinig weerstand bood. Vooral de manier waarop de 0-2 tot stand kwam, zat hem hoog.

Vertrokken snelheid nog niet vervangen

Messoudi zag dat zijn spelers niet voluit terugsprintten bij het tweede tegendoelpunt. Dat vond hij moeilijk te aanvaarden, omdat het volgens hem niet past bij de intensiteit die Beerschot normaal wil brengen.

Na de rust volgde wel een veel betere reactie. Sem Audoor maakte meteen de aansluitingstreffer op aangeven van Wright-Phillips. Beerschot speelde met meer druk naar voren en kreeg Zulte Waregem steeds vaker vastgezet. In de 71ste minuut bracht testspeler Toshio Lake de stand op 2-2.

De comeback nam de zorgen over de samenstelling van de kern niet weg. Beerschot verloor deze zomer met Masui, Guendouz en Van la Parra drie spelers die snelheid, diepgang en creativiteit brachten. Die profielen zijn volgens Messoudi nog onvoldoende vervangen.

De coach weet dat er op sommige posities voldoende opties zijn, terwijl de bezetting elders erg dun blijft. Hij hoopt daarom dat Beerschot snel werk maakt van bijkomende transfers. Er zijn spelers in de huidige selectie die bepaalde taken kunnen overnemen, maar dat volstaat volgens hem niet om het vertrek van het drietal volledig op te vangen.

Lake dwingt snelle beslissing af

Lake maakte zijn testperiode meteen interessanter met de gelijkmaker. Messoudi kende de aanvaller al van de wedstrijden tegen Olympic Charleroi van vorig seizoen. Daar viel hij op door zijn kwaliteiten, terwijl hij eerder ook een deel van zijn opleiding bij Feyenoord genoot.

“Het is wel een jongen met kwaliteiten”, zei Messoudi. Of dat ook tot een contract leidt, moet snel duidelijk worden. De coach gaf aan dat het bestuur en de technische staf niet lang meer kunnen wachten met hun beslissing.

Beerschot kreeg tegen Zulte Waregem zelfs nog de kans om de volledige ommekeer te realiseren. Nadat Messoudi met succes een beslissing van de scheidsrechter liet herbekijken, ging de bal in de slotfase op de stip. Jelle Vossen trapte zijn strafschop echter tegen de paal. Zulte Waregem won vervolgens de strafschoppenreeks en nam de trofee mee naar huis.

Voor Messoudi leverde de laatste oefenmatch zo twee duidelijke vaststellingen op: zijn ploeg beschikt over veerkracht, maar heeft voorin nog dringend snelheid en creativiteit nodig.

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