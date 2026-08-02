Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
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Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken
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Romelu Lukaku keert op 5 augustus terug naar Napoli voor een beslissend gesprek met Massimiliano Allegri. De Rode Duivel wil weten welke rol hem wacht na de komst van Rasmus Højlund en sluit een vertrek uit Italië niet uit als hij geen eerste keuze meer is.

Romelu Lukaku weet wat hij wil. De Rode Duivel is niet van plan bij Napoli te blijven als hij in de pikorde achter Rasmus Højlund belandt. Zijn makelaar maakte enkele dagen geleden al duidelijk dat een vertrek dan bespreekbaar wordt. Lukaku wil een belangrijke rol blijven spelen en voelt niets voor een seizoen op de bank.

De komende dagen keert hij terug naar Napoli om de trainingen te hervatten. Lukaku wordt op 5 augustus verwacht in Castel di Sangro, waar hij zijn ploegmaats en de nieuwe coach Massimiliano Allegri opnieuw ziet. Een eerste gesprek tussen beide partijen staat gepland. Allegri is al jaren gecharmeerd door het profiel van de Belgische spits, maar dat zal Lukaku niet overtuigen wanneer zijn status binnen de ploeg veranderd is.

Geen rol achter Højlund

De concurrentie is veel groter dan een jaar geleden. Door de komst van Højlund liggen de verhoudingen anders en de Deen geldt als eerste keuze in de spits. Lukaku wil niet als invaller aan het seizoen beginnen. Zijn entourage is daar duidelijk over: wanneer hij niet langer tot de belangrijkste opties behoort, gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Op 33-jarige leeftijd vindt de topschutter aller tijden van de Rode Duivels dat hij nog altijd de kwaliteiten heeft om bij een Europese topclub in de basis te staan.

Napoli vraagt tussen tien en twaalf miljoen euro

Napoli wil na de vele investeringen van de afgelopen seizoenen de loonmassa verlagen. Met een geschat brutoloon van 11 miljoen euro per jaar weegt Lukaku zwaar op het budget. Zijn makelaar liet al weten dat de spits niet van plan is om loon in te leveren.

Volgens La Gazzetta dello Sport zouden de Napolitanen bereid zijn te luisteren naar aanbiedingen tussen 10 en 12 miljoen euro. Zo wil de club vermijden dat ze met een dure speler blijft zitten die geen hoofdrol meer speelt.

Moeilijk seizoen door blessure

Vorig seizoen verliep bijzonder moeizaam voor Lukaku. Tijdens de voorbereiding liep hij een blessure aan de linkerdij op, waardoor hij lange tijd aan de kant stond. Uiteindelijk kwam hij slechts zeven keer in actie voor zijn club. Dat beperkte wedstrijdritme was ook een van de redenen waarom hij tijdens het WK 2026 onder Rudi Garcia meestal op de bank begon.

Drie doelpunten op het WK

Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico scoorde Lukaku drie keer. Tegen Senegal hield hij België in de wedstrijd. De Rode Duivels stonden in de 85ste minuut 2-0 achter, maar kregen dankzij zijn doelpunt opnieuw hoop.

De komende dagen moeten meer duidelijkheid brengen. Wanneer Allegri hem een belangrijke plaats in zijn plannen garandeert, kan Lukaku bij Napoli blijven. Gebeurt dat niet, dan zal zijn entourage snel naar een nieuwe club zoeken.

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