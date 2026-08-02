Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?
Foto: © photonews
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De Belgische teams zitten in de laatste rechte lijn van hun voorbereiding in aanloop naar de start van het seizoen volgende week. En dus werden er ook opnieuw heel wat oefenwedstrijden gespeeld in aanloop naar dat seizoen.

De Belgische clubs hebben dit weekend hun voorbereiding verdergezet met een reeks oefenwedstrijden tegen buitenlandse tegenstanders. De uitslagen vielen niet altijd mee, maar op meerdere velden zagen we signalen die hoop geven met het nieuwe seizoen in aantocht.

Voor heel wat trainers is het nu vooral finetunen: automatismen slijpen, nieuwe pionnen inpassen en de laatste knopen doorhakken richting de eerste officiële matchen. Want volgend weekend is het voor alle achttien de teams van moeten.

Charleroi - Rayo Vallecano 2-3

Sporting Charleroi stond dicht bij een knap resultaat tegen Rayo Vallecano. De Spanjaarden liepen uit tot 0-2 via Randy Nteka en Francisco Perez, maar Charleroi toonde veerkracht. Aurélien Scheidler bracht de aansluitingstreffer op het bord, waarna Noah Solheid de match opnieuw in evenwicht hing.

Net toen het leek alsof de Zebra’s met een verdiend gelijkspel zouden wegstappen, sloeg het noodlot toe: een own-goal in minuut 92 zette de 2-3-eindstand op het bord. Daardoor ook meteen alsnog een nederlaag als laatste oefenwedstrijd.

Leyton Orient - Royal Antwerp FC 2-1 

Royal Antwerp FC kende zaterdag een lastige namiddag in Engeland. Op het veld van Millwall gingen de Antwerpenaren met 1-0 onderuit. Een dagje later konden ze tegen Leyton Orient proberen vertrouwen tanken.

The Great Old kwam op voorsprong via Christopher Scott en leek op die manier op weg naar een mooi resultaat. Uiteindelijk liep het toch nog fout voor Antwerp, want in de laatste tien minuten prikten de Engelsen nog twee keer: 2-1.

Een tweede opeenvolgende nederlaag dus op twee dagen, maar er was ook goed nieuws voor The Great Old. Marvin Compper, de Duitser die wellicht de nieuwe trainer van Antwerp zal worden, was aanwezig in het stadion en sprak onder meer met Faris Haroun in de trbunes. Daardoor lijkt de komst van de ex-speler van Celtic Glasgow steeds dichterbij te komen.

SK Beveren wint, STVV verliest in laatste weekend voor competitiestart

SK Beveren sloot zijn voorbereiding dan weer wél af met een opsteker: een 1-0-zege tegen FC Eindhoven moet voor vertrouwen zorgen richting de start van het seizoen voor de promovendus. Voor STVV was er op zondag dan weer veel minder goed nieuws.

De Kanaries gingen kansloos onderuit tegen AEK Athene. De Grieken drukten in de eerste helft al door tot 3-0 en daarna gebeurde er niet al te veel meer. Met oog op de play-offs voor de Europa League is dat ook niet meteen een enorme opsteker.

We houden ook nog de wedstrijd van KRC Genk tegen FC Twente in de gaten. Zij spelen om 18.30 uur, zoals op de webstek van de Limburgers te lezen was: "De traditionele galawedstrijd vormt opnieuw de sportieve afsluiter van de fandag. Om 18.30 uur nemen onze jongens het in de Cegeka Arena op tegen het Nederlandse FC Twente. De poorten van het stadion openen om 16.30 uur."

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