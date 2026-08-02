OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

Raphael Onyedika trekt na vier seizoenen bij Club Brugge naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Die deal stond al een tijdje in de pijplijn, maar nu is de zaak helemaal beklonken. Voor blauw-zwart is het een bitterzoet afscheid.

"In de zomer van 2022 kwam Onyedika over van het Deense Midtjylland. Over alle competities heen speelde Raphael in totaal 183 wedstrijden voor Club", opent blauw-zwart een persbericht op de eigen webstek bij het afscheid van Raphael Onyedika.

"Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij zes assists. De middenvelder werd twee keer landskampioen tijdens zijn periode bij Blauw-Zwart, pakte de beker van België en won de Volkswagen Supercup. Zowel in de binnenlandse competitie als in de UEFA Champions League zette Rapha sterke prestaties neer op het middenveld."

Club Brugge speelt topspeler definitief kwijt aan Eintracht Frankfurt

"Ook op internationaal niveau bleef Onyedika groeien. In 2022 maakte hij zijn debuut voor het Nigeriaanse nationale elftal en sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Super Eagles. Tot nu toe verzamelde hij 26 caps, waarin hij drie keer kon scoren."

The end of a memorable chapter. Thank you for everything, Rapha. 💙🖤



Raphael Onyedika trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. ℹ️



🔗 | https://t.co/RaqyHZUIKf pic.twitter.com/GAOygL6gTH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 2, 2026

"Na vier seizoenen bij Blauw-Zwart maakt Raphael nu de overstap naar Eintracht Frankfurt. Veel succes, Rapha!", aldus de Bruggelingen in hun persbericht. Daarmee is de miljoenendeal van Club Brugge naar Frankfurt nu ook definitief in kannen en kruiken.





Eintracht Frankfurt is heel blij met de komst van Raphael Onyedika

Bestuurslid Sport Markus Krösche is op de webstek van Eintracht Frankfurt dan weer in de wolken met de komst van de middenvelder: “Raphael Onyedika maakt niet alleen indruk met zijn fysieke kracht en tactisch inzicht, maar vooral met zijn uitzonderlijke constantheid."

"Hij is al jarenlang basisspeler en heeft in België diverse titels op zijn naam geschreven. Daarnaast brengt hij waardevolle internationale ervaring met zich mee. Op 25-jarige leeftijd beschikt hij nog over veel ontwikkelingspotentieel, terwijl hij tegelijkertijd een belangrijke schakel vormt in de opbouw van onze selectie.” Onyedika tekende een meerjarig contract bij Frankfurt en zal nu dus in Duitsland hoge ogen proberen gooien.