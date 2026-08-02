OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5896

Raphael Onyedika trekt na vier seizoenen bij Club Brugge naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Die deal stond al een tijdje in de pijplijn, maar nu is de zaak helemaal beklonken. Voor blauw-zwart is het een bitterzoet afscheid.

"In de zomer van 2022 kwam Onyedika over van het Deense Midtjylland. Over alle competities heen speelde Raphael in totaal 183 wedstrijden voor Club", opent blauw-zwart een persbericht op de eigen webstek bij het afscheid van Raphael Onyedika.

"Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij zes assists. De middenvelder werd twee keer landskampioen tijdens zijn periode bij Blauw-Zwart, pakte de beker van België en won de Volkswagen Supercup. Zowel in de binnenlandse competitie als in de UEFA Champions League zette Rapha sterke prestaties neer op het middenveld."

Club Brugge speelt topspeler definitief kwijt aan Eintracht Frankfurt

"Ook op internationaal niveau bleef Onyedika groeien. In 2022 maakte hij zijn debuut voor het Nigeriaanse nationale elftal en sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde bij de Super Eagles. Tot nu toe verzamelde hij 26 caps, waarin hij drie keer kon scoren."

"Na vier seizoenen bij Blauw-Zwart maakt Raphael nu de overstap naar Eintracht Frankfurt. Veel succes, Rapha!", aldus de Bruggelingen in hun persbericht. Daarmee is de miljoenendeal van Club Brugge naar Frankfurt nu ook definitief in kannen en kruiken.

Eintracht Frankfurt is heel blij met de komst van Raphael Onyedika

Bestuurslid Sport Markus Krösche is op de webstek van Eintracht Frankfurt dan weer in de wolken met de komst van de middenvelder: “Raphael Onyedika maakt niet alleen indruk met zijn fysieke kracht en tactisch inzicht, maar vooral met zijn uitzonderlijke constantheid."

"Hij is al jarenlang basisspeler en heeft in België diverse titels op zijn naam geschreven. Daarnaast brengt hij waardevolle internationale ervaring met zich mee. Op 25-jarige leeftijd beschikt hij nog over veel ontwikkelingspotentieel, terwijl hij tegelijkertijd een belangrijke schakel vormt in de opbouw van onze selectie.” Onyedika tekende een meerjarig contract bij Frankfurt en zal nu dus in Duitsland hoge ogen proberen gooien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

15:30
2
'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

16:00
Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

12:55
6
'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'

'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'

14:30
Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG

Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG

14:00
Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

13:30
6
Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall

Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall

12:20
EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt

EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt

11:30
1
Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt"

Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt"

10:35
5
Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling

Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling

11:20
2
Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

08:20
21
Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

09:00
3
Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

10:00
1
Drie matchen, drie nederlagen: dramatische start voor Wouter Vrancken bij Hearts

Drie matchen, drie nederlagen: dramatische start voor Wouter Vrancken bij Hearts

09:30
Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

07:00
16
Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is Analyse

Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is

06:30
3
OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

23:00
4
Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

22:30
Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

19:10
7
UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

22:00
8
Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

20:50
10
Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

21:20
OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

20:20
Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

19:50
1
Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

01/08
Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

18:30
2
Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

18:00
1
Live. Transfernieuws 2/8

Live. Transfernieuws 2/8

00:00
Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

17:30
1
OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

16:52
6
Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

01/08
Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen

Antwerp gaat eindelijk met goed nieuws komen: nu kunnen ze verder bouwen

01/08
13
UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht

UEFA haalt zwaar uit naar FIFA na U-bocht

01/08
8
OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

01/08
10
OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

01/08
5
Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

01/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal' Union 60 Union 60 over Cure de jouvence pour le RWDM : deux retours après celui de Thierry Dailly ? JaKu JaKu over Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel JaKu JaKu over Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest" JaKu JaKu over Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad Goro Goro over Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal Joske89 Joske89 over Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte Goro Goro over Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken JaKu JaKu over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ Union 60 Union 60 over Ca bouge pour Romelu Lukaku : un club surprenant a entamé les discussions Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved