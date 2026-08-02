Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bij Club Brugge is het alle hens aan dek met oog op het nieuwe seizoen. Daarbij duikt af en toe ook de naam van Noa Lang in de geruchtenmolen op. Al lijkt dat niet meteen een piste te zijn waar écht veel waarde moet aan worden gehecht.

De fans van Club Brugge? Die zouden het misschien graag zien gebeuren, die terugkeer van Noa Lang naar Jan Breydel. De Nederlandse winger was er een fanfavoriet en na de recordverkoop van Christos Tzolis kunnen ze een winger gebruiken.

Af en toe duikt de naam van Noa Lang op in de geruchtenmolen omtrent een nieuwe winger voor Club Brugge. Die zou bij Napoli kunnen vertrekken en de clubs staan sowieso in de rij voor de kwieke en vinnige Nederlandse flankspeler.

Club Brugge maakt geen prioriteit van Noa Lang

Club Brugge van zijn kant heeft Noah Adedeji-Sternberg op die positie nog altijd niet losgelaten. De 21-jarige aanvaller zelf kiest voor een overstap naar Jan Breydel, maar de spanningen met KRC Genk blijven bestaan. En dus is het logisch dat ze bij blauw-zwart ook naar andere opties en pistes kijken.

Daarbij is volgens Ekrem Konur nu ook Noa Lang een optie, al zal het ook wat dat betreft geen evidentie zijn om hem terug naar Jan Breydel te lokken - voor zover ze daar in Brugge zelfs al mee bezig zijn. Op dit moment is hij ondanks de hardnekkige geruchten zeker geen prioriteit.

Speelt vertrek van Mika Godts bij Ajax naar PSG een rol?

AFC Ajax Amsterdam zou ook azen op Noa Lang - terwijl ze ook al Noah Adedeji-Sternberg eventjes in het vizier hebben. Zeker als Mika Godts zou vertrekken naar Parijs en PSG, dan moeten ze bij de Amsterdammers ook dringend een nieuwe aanwinst in huis gaan halen om de aanvallende posities van wat extra kwaliteit te voorzien.

Naast Ajax en Club Brugge worden ook Roma en Fiorentina genoemd. Op die manier zou er voor Lang eventueel een langer verblijf in Italië op tafel kunnen komen te liggen. Wat de Nederlander zelf wil? Dat is nog niet geweten, maar we houden het dossier zeker in de gaten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Ajax
Noa Lang

Meer nieuws

'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

'Club Brugge speelt het hard, maar moet nog steeds opletten'

16:30
46
Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel'

18:00
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt

15:00
4
'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

19:00
Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG

17:00
2
Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

15:30
12
Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

Oefenmatch verraadt groot nieuws bij Antwerp, wat deden STVV, Charleroi en Beveren?

17:30
'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

16:00
Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad

12:55
11
'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'

'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal'

14:30
2
Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG

Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG

14:00
Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

13:30
7
Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall

Serieuze domper voor Mathis Servais bij nieuwe club Millwall

12:20
Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken

07:00
17
EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt

EXCLUSIEF: Transferbom rond Amoura, transfer naar Benfica plots gekaapt

11:30
1
Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt"

Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt"

10:35
7
Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling

Messoudi zet druk op Beerschot-bestuur na zorgwekkende vaststelling

11:20
2
Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

Christos Tzolis ontploft meteen bij Arsenal

08:20
31
Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

Geen minuut voor Club Brugge, toch levert aanvaller meteen 3,5 miljoen euro op

09:00
3
Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

Drie jaar geleden bij Zulte Waregem, nu voor 48 miljoen euro naar Premier League

10:00
1
Drie matchen, drie nederlagen: dramatische start voor Wouter Vrancken bij Hearts

Drie matchen, drie nederlagen: dramatische start voor Wouter Vrancken bij Hearts

09:30
Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is Analyse

Werk aan de winkel voor KAA Gent? Hoe Europees voetbal een vloek én zegen is

06:30
3
OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

OFFICIEEL: Lommel slaat opnieuw toe en huurt tweede speler van Manchester City

23:00
4
Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

Thorup wijst op opvallende reden achter stille Genk-exit in 2020

22:30
Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

Wordt Godts vierde duurste Belg ooit? Ajax vraagt grootste transferprijs na... Frenkie de Jong

01/08
1
Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

Opvallend: Club Brugge ziet opnieuw kansen in dossier dat Genk woedend maakte

01/08
9
UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

UEFA zet FIFA-voorzitter Infantino zwaar onder druk: opstappen of er gebeurt wat

22:00
8
Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

Standard krijgt pak slaag van derdeklasser, grote terugkeer bij Genk en Westerlo verliest nipt

20:50
11
OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

OHL krijgt zes goals om de oren en ook Antwerp gaat onderuit

20:20
Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

Moussa Diarra krijgt ferme klap na sterke periode bij Anderlecht

19:50
1
Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

Nieuwe kapitein Union tilt eerste trofee op: "Eindelijk heeft hij vertrouwen in mij"

01/08
Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

Nieuwe regel meteen bepalend bij Beerschot-Zulte Waregem, Jelle Vossen mist ultieme kans vanop de stip

01/08
2
Live. Transfernieuws 2/8

Live. Transfernieuws 2/8

00:00
Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

Dit staat Anderlecht volgende week te wachten: dat ze de borst maar nat maken

01/08
1
OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

OFFICIEEL: KV Mechelen krijgt vijf miljoen euro, transfer verdediger helemaal rond

01/08
6
Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

Overzicht oefenmatchen: KV Kortrijk gaat onderuit op fandag

01/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over Raman legt heel duidelijke verklaring af over vertrek bij KV Mechelen My-T Vekkie My-T Vekkie over Deal is rond: nieuwe miljoenendeal Club Brugge gespot in binnenstad My-T Vekkie My-T Vekkie over OFFICIEEL: Club Brugge haalt opnieuw miljoenen op, maar is sterkhouder kwijt Impala Impala over 'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal' Mike59 Mike59 over Deal nakend: 'Club Brugge schakelt meteen en legt heel veel miljoenen op tafel' cartman_96 cartman_96 over Makelaar bevestigt doorbraak rond Mika Godts en PSG Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-fans maken veel indruk in Londen: "Nog nooit meegemaakt" Geert66 Geert66 over Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel Geert66 Geert66 over Napoli is duidelijk: voor deze prijs mag Romelu Lukaku vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved