Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge?

Bij Club Brugge is het alle hens aan dek met oog op het nieuwe seizoen. Daarbij duikt af en toe ook de naam van Noa Lang in de geruchtenmolen op. Al lijkt dat niet meteen een piste te zijn waar écht veel waarde moet aan worden gehecht.

De fans van Club Brugge? Die zouden het misschien graag zien gebeuren, die terugkeer van Noa Lang naar Jan Breydel. De Nederlandse winger was er een fanfavoriet en na de recordverkoop van Christos Tzolis kunnen ze een winger gebruiken.

Af en toe duikt de naam van Noa Lang op in de geruchtenmolen omtrent een nieuwe winger voor Club Brugge. Die zou bij Napoli kunnen vertrekken en de clubs staan sowieso in de rij voor de kwieke en vinnige Nederlandse flankspeler.

Club Brugge maakt geen prioriteit van Noa Lang

Club Brugge van zijn kant heeft Noah Adedeji-Sternberg op die positie nog altijd niet losgelaten. De 21-jarige aanvaller zelf kiest voor een overstap naar Jan Breydel, maar de spanningen met KRC Genk blijven bestaan. En dus is het logisch dat ze bij blauw-zwart ook naar andere opties en pistes kijken.

Daarbij is volgens Ekrem Konur nu ook Noa Lang een optie, al zal het ook wat dat betreft geen evidentie zijn om hem terug naar Jan Breydel te lokken - voor zover ze daar in Brugge zelfs al mee bezig zijn. Op dit moment is hij ondanks de hardnekkige geruchten zeker geen prioriteit.

Speelt vertrek van Mika Godts bij Ajax naar PSG een rol?

AFC Ajax Amsterdam zou ook azen op Noa Lang - terwijl ze ook al Noah Adedeji-Sternberg eventjes in het vizier hebben. Zeker als Mika Godts zou vertrekken naar Parijs en PSG, dan moeten ze bij de Amsterdammers ook dringend een nieuwe aanwinst in huis gaan halen om de aanvallende posities van wat extra kwaliteit te voorzien.





Naast Ajax en Club Brugge worden ook Roma en Fiorentina genoemd. Op die manier zou er voor Lang eventueel een langer verblijf in Italië op tafel kunnen komen te liggen. Wat de Nederlander zelf wil? Dat is nog niet geweten, maar we houden het dossier zeker in de gaten.