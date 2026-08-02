'Standard wil ex-speler KRC Genk, STVV en OH Leuven terug naar België halen'

Standard zou een poging hebben gedaan om Casper De Norre, die een verleden heeft bij onder meer KRC Genk, STVV en OH Leuven, naar België te halen. Milwall is echter (voorlopig) niet echt bereid om mee te werken met de deal.

De transferzomer van Standard krijgt stilaan vorm. De Rouches maakten enkele dagen geleden nog de komst van Sylvester Jasper bekend, een 24-jarige Bulgaarse flankaanvaller en intussen al de zevende aanwinst van de zomer. Met de competitiestart in zicht blijft de zoektocht naar extra kwaliteit en vooral ervaring echter doorlopen in Sclessin.

Milwall doet de deur (voorlopig) dicht

Volgens journalist Sacha Tavolieri heeft Standard geprobeerd om Casper De Norre (29) terug naar België te halen. De Norre ligt momenteel onder contract bij Millwall FC in de Championship en zit daar in zijn laatste contractjaar. Dat maakt het profiel op papier interessant voor een Belgische club die wil toeslaan zonder een buitensporige transfersom neer te tellen, ook al wordt de middenvelder op Transfermarkt nog steeds op zo’n 2 miljoen euro geschat.

Millwall zou echter weinig oren gehad hebben naar een vertrek. De Norre bleef vorig seizoen een vaste waarde met 29 wedstrijden en heeft sinds zijn komst in 2023 al 115 matchen voor de Londense club in de benen. Daardoor beschouwen ze hem intern als een steunpilaar, en volgens Tavolieri raakten de gesprekken niet voorbij een verkennende fase.

Van linksachter in België naar defensieve middenvelder in Engeland

Opvallend: De Norre heeft zich in Engeland meer en meer ontwikkeld tot een defensieve middenvelder, een rol die hij in de Jupiler Pro League slechts sporadisch invulde. Bij KRC Genk, STVV en OH Leuven werd hij vooral uitgespeeld als linksachter of als linkerpiston, met veel meters langs de flank en een hoge intensiteit in zijn spel.



Welke invulling Standard precies voor ogen had, blijft giswerk. De kern werd deze zomer in het centrum van het veld al versterkt met onder meer Rayan Touzghar, Alexis Trouillet en Laurens Goemaere. Een speler als De Norre zou dan eerder extra balans, loopvermogen en ervaring moeten brengen dan pure noodoplossing zijn.