'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht kon hem vorig seizoen niet in huis halen. En nu gaat Standard de Liège een kans ondernemen. Het laatste woord is nog niet gezegd over Marius Broholm. En zo zitten Anderlecht en Standard niet voor het eerst in elkaars vaarwater.

Marius Broholm stond vorig seizoen op de radar van RSC Anderlecht. Olivier Renard probeerde hem in huis te halen, maar hij bleek te duur en uiteindelijk zou hij voor liefst zes miljoen euro naar LOSC Lille vertrekken in de Ligue 1.

In Frankrijk kon hij zich nog niet helemaal doorzetten, waardoor hij nu voor een prikje zou kunnen vertrekken bij de club uit Rijsel. Mogelijk komt daarbij ook Standard de Liège in de picture, want zij zouden er Broholm heel graag bij hebben.

Is Marius Broholm spek voor de bek van Standard?

Volgens Jeunes Footeux zou er een huurdeal kunnen inzitten, waardoor Marc Wilmots en co de jonge speler voor een jaartje naar de Jupiler Pro League zouden kunnen halen. Op die manier zouden ze ook een speler in huis halen die ze bij Anderlecht ook nog wel op de radar zullen hebben staan.

Het is bovendien niet de eerste keer deze week dat Standard en Anderlecht in elkaars vaarwater zitten. Zo is ook de naam Mory Gbane al een paar keer genoemd. Die zou aan beide ploegen zijn aangeboden als mogelijke nieuwkomer.

Gaat Standard de Liège nog iets in huis halen deze zomer?

Volgens Sacha Tavolieri zou Standard de forcing voeren, maar ook bij Anderlecht zou Gbane zijn aangeboden. Of dat een trucje van een makelaar is, dan wel een oprecht idee? Dat zal de komende weken eventueel nog moeten blijken.

Wat er ook van zij: bij Standard is de transfermercato in principe al zo goed als voorbij, dus wie er nog gaat bijkomen is nog een goede vraag. Vincent Euvrard gaf al aan tevreden te zijn met de ploeg, maar mogelijk kunnen Broholm en/of Gbane nog voor een extra incentive gaan zorgen.

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