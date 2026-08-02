Titelstrijd in JPL nu al beslist? "Mijlenver voor de rest"

Wim De Coninck heet zijn voorbeschouwing op het nieuwe seizoen gedeeld met de goegemeente. En hij lijkt daarbij formeel: Club Brugge en Union SG gaan opnieuw de dienst uitmaken bovenaan. En zo krijgen we nog meer van 'hetzelfde'.

De voorbije drie jaren hebben Union SG en Club Brugge de prijzen netjes met elkaar verdeeld. De eerste en tweede plaats, de Beker van België, de titel en dus ook steevast de Supercup tegen elkaar mogen spelen: de twee ploegen staken wat boven de rest uit.

Club Brugge en Union SG ook dit seizoen top-2 in de competitie?

En dus is de vraag of dat ook dit seizoen het geval zal zijn. Als het van Wim De Coninck afhangt alvast wel. "Door die Champions League-ervaringen en de lucratieve verkoop van spelers heeft Club Brugge een straatlengte voorsprong op Union, dat op zijn beurt een straatlengte voor ligt op alle andere ploegen."

"Club Brugge kan veertig miljoen euro vragen voor Tzolis, Union kan 20 miljoen euro weigeren voor Khalaili. Ik ga niet zeggen dat ze te groot aan het worden zijn voor de Belgische competitie, maar je kunt wel nu al zeggen dat ze weer één en twee zullen worden", aldus De Coninck in De Zondag.

Nog veel onduidelijkheden bij Club Brugge

Toch wil De Coninck nog wat voorbehoud aantekenen omwille van een aantal uitgaande transfers: "Bij Union zijn er twee weg, Burgess en Scherpen, en kunnen ook David, Khalaili, El Hadj en Zorgane nog vertrekken. Ze anticipeerden al met acht nieuwe spelers, gerekruteerd op basis van data; en omdat ze dat de voorbije jaren telkens met succes deden, zal ik daar geen vraagtekens bij plaatsen. Het is een voordeel dat ze dit keer geen nieuwe coach moeten inpassen."



"Bij Club Brugge maak ik misschien wel iets meer voorbehoud. In de eerste plaats omdat hun belangrijkste speler weg is: Tzolis. Herinner je je nog de thuiswedstrijd tegen Charleroi vorig seizoen? Hij was ziek en aanvallend brachten ze niets! Stankovic en Onyedika weg op het middenveld, dat zijn ook grote schoenen om te vullen. Vertrekt Ordonez nog? Gaan ze Tresoldi kunnen tegenhouden? Er zijn nog veel onduidelijkheden."