Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Transfergeruchten zorgen voor opvallende afwezige bij Union SG
Foto: © photonews
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Anouar Ait El-Hadj ontbreekt bij Union SG in de kern voor de wedstrijd tegen Bodo/Glimt in de voorrondes van de Champions League. De transfergeruchten nemen toe rondom de speler van de Brusselaars en dus is de vraag wat er met hem zal gebeuren.

Een van de verrassingen bij de competitiestart 2026-2027 was de afwezigheid van Anouar Ait El-Hadj (24) uit de selectie van Union Saint-Gilloise. De middenvelder, vorig seizoen nog een vaste waarde, verscheen niet op de lijst voor de openingswedstrijd — een beslissing die meteen vragen oproept over zijn toekomst bij de club.

Trainer David Hubert ontkende een directe link met een mogelijke transfer en stelde dat de keuze louter te maken had met de grootte van de kern: “Ik heb 28 spelers en elke week moet ik mensen teleurstellen”, aldus Hubert. Die verklaring klonk voor velen als weinig overtuigend, gezien de rol die Ait El-Hadj vorig seizoen speelde.

Sportieve achtergrond: een sleutelspeler vorig seizoen

De cijfers onderbouwen waarom zijn afwezigheid vragen oproept. Ait El-Hadj kwam vorig seizoen in totaal 51 keer in actie over alle competities. Hij startte 9 van de 10 duels tijdens de Champions Play-offs en stond ook in de basis in de Bekerfinale tegen zijn ex-club RSC Anderlecht. Zulke speelminuten passen niet bij een speler die plots uit de selectie valt zonder verdere uitleg.

De Waalse krant La Dernière Heure meldt dat er inderdaad beweging is rond de Belgische Marokkaan en bevestigt dat hij niet opgenomen werd in de selectie voor de Champions League-voorronde tegen Bodø/Glimt. Een vertrek lijkt dus in de lucht te hangen, al circuleert er nog geen concrete bestemming.

Contractsituatie en marktwaarde

Concrete transfersommen of aanbiedingen zijn nog niet gelekt. Ait El-Hadj ligt bij Union vast tot 2028 en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer 5 miljoen euro. Sinds zijn komst naar het Dudenpark in 2024 speelde hij 90 wedstrijden voor Union SG, waarin hij 8 keer scoorde en 14 assists gaf — cijfers die aantonen dat hij een relevante schakel is geweest in het elftal.

Voor Union betekent het verlies van een speler met zulke statistieken sportief en tactisch werk aan de winkel: wie neemt zijn rol op het middenveld over, en hoe verandert dat het evenwicht van de ploeg? Voor Ait El-Hadj zelf is de situatie dubbel — blijven zou speelminuten kunnen verminderen, vertrekken kan nieuw perspectief bieden.

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