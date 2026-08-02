'Union SG gaat het opnieuw doen en ferm verrassen met vierdeklasser'

Union Saint-Gilloise speurt in Frankrijk: de data zetten Mattéo Pezard (22) op de radar. Daarmee lijken ze opnieuw een verrassende pion uit de lagere reeksen uit het buitenland in huis te gaan halen.

Union Saint-Gilloise heeft deze zomer opnieuw vroeg geschakeld. De sportieve cel legde al snel Keo Boets, Nikki Havenaar, Nohim Chibani, Ondrej Kricfalusi, Darius Olaru, Relebohile Mofokeng en Ilan Hurtevent vast. Zo wilde men trainer David Hubert een competitieve kern geven voor het tweeluik met Bodø/Glimt in de Champions League-voorrondes.

Het seizoen belooft stevig te worden: Union is nu al zeker van Europees voetbal tot minstens januari. Dat vraagt om breedte én slim puzzelwerk. Het vertrek van Kjell Scherpen leidde alvast tot de komst van Hervé Koffi. En er zit nog meer beweging aan te komen.

Linksachter uit de Franse lagere reeksen

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri heeft Union zijn oog laten vallen op Mattéo Pezard, een 22-jarige Franse linksachter. De Brusselaars kregen zijn naam via hun data-platform aangereikt: Pezard speelt bij Olympique Saumur in de Franse vierde klasse. Het past in de gekende scoutingaanpak op het Dudenpark, waar profielen uit minder belichte competities nauwgezet gemonitord worden.

Pezard genoot zijn opleiding bij Le Mans tot zijn 17e en trok daarna naar Sochaux. Daar werkte hij zich op tot twee korte invalbeurten in het eerste elftal, al speelde hij vooral bij de reserven. Na het einde van zijn avontuur bij Sochaux pikte Olympique Saumur hem een jaar geleden op. In de vierde afdeling kon hij eindelijk ritme opdoen en een volledig seizoen op de linkerflank afwerken. Precies die constante lijkt hem op de radar van Union te hebben gezet. Er zouden zelfs al gesprekken met de technische staf zijn geweest.

Past in de Union-formule

Komt er nog zo’n transfer die niemand had zien aankomen? Het zou niet de eerste keer zijn dat de Brusselaars in de Franse vijver hengelen. Nohim Chibani maakte eerder deze zomer al de overstap vanuit Quevilly-Rouen (derde afdeling), tot algemene verrassing. Pezard zou een vergelijkbaar parcours kunnen volgen, met het perspectief om via het Lotto Park en het Europese toneel een stap hoger te zetten.





🟡🔵 EXCL - L’Union St.Gilloise s’intéresse à Mattéo Pezard !



🇫🇷 Repéré par le logiciel data des Unionistes, le latéral gauche de 22 ans évolue à l’Olympique Saumur (4e division française).



🗣️🤌🏻 Le Français formé au FC Sochaux-Montbéliard a déjà parlé avec le staff technique.… pic.twitter.com/rzA6dtlYHV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026

Wordt vervolgd

Of Pezard effectief de stap naar Union zet, moet nog blijken. Dat de Brusselaars alert blijven op opportuniteiten – en daarbij het datawerk laten spreken – is wel duidelijk. Met een Europese campagne in aantocht kan elke versterking op de flank het verschil maken in een lang en veeleisend seizoen.