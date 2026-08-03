Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

Mika Godts wil naar Paris Saint-Germain, maar bij Ajax hopen ze hem nog een jaar te houden. Coach Michel begrijpt de keuze van de Rode Duivel, al benadrukt hij dat de flankaanvaller voorlopig nog altijd onder contract ligt in Amsterdam en deel uitmaakt van zijn selectie.

Ajax-coach Michel hoopt dat Mika Godts nog minstens één seizoen in Amsterdam blijft. De Belgische flankaanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Paris Saint-Germain en heeft zelf al een akkoord op hoofdlijnen met de Franse topclub, maar Ajax wil hem niet zomaar laten vertrekken.

"Natuurlijk zou ik graag hebben dat Mika bij ons blijft. Het is een immens talent en een goede speler", reageerde Michel op het transfernieuws volgens Het Laatste Nieuws.. De coach begrijpt dat Godts openstaat voor een stap naar Parijs, maar zou hem liever nog een jaar in de Eredivisie zien.

Ajax staat sterk in de onderhandelingen

"Ik begrijp zijn standpunt, maar ik zou liever hebben dat hij nog een jaar bij ons blijft. Tot op vandaag is hij nog steeds een speler van Ajax", voegde Michel eraan toe.

Daarmee maakt de trainer duidelijk dat Ajax voorlopig nog altijd op Godts rekent. De Amsterdammers staan bovendien sterk in de onderhandelingen. De 21-jarige Belg ligt nog tot juni 2029 onder contract en de club hoeft hem dus niet tegen eender welk bedrag te verkopen.

Volgens Fabrizio Romano wordt er gesproken over een transfersom van ongeveer zestig miljoen euro. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 35 miljoen euro. PSG zou zijn pijlen op Godts hebben gericht nadat Yan Diomandé van RB Leipzig niet haalbaar bleek.



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Godts wil zelf naar Parijs

De entourage van Godts liet eerder al weten dat de speler graag naar PSG wil. Zijn makelaar bevestigde dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt en dat de Parijzenaars duidelijk hebben gemaakt dat ze hem absoluut willen aantrekken.

Godts brak de voorbije seizoenen volledig door bij Ajax. Vorig seizoen was hij in 44 wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en vijftien assists. Ook dit seizoen begon hij scherp, met twee assists in zijn eerste twee officiële duels.