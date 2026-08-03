Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg
Foto: © photonews
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Ajax lijkt zich op te maken voor een van de drukste slotfases van de transfermercato. De Amsterdammers staan op het punt om Mika Godts voor een recordbedrag aan Paris Saint-Germain te verkopen en willen de miljoenen meteen opnieuw investeren.

Opvallend is dat ook Kasper Dolberg alweer mag vertrekken, amper een jaar nadat Ajax alles uit de kast haalde om hem terug naar Amsterdam te halen.

Godts staat nadrukkelijk in de belangstelling van PSG en zou Ajax ongeveer 60 miljoen euro kunnen opleveren. Met dat bedrag wil technisch directeur Jordi Cruijff niet alleen een vervanger voor de Belgische flankaanvaller aantrekken, maar ook meerdere andere posities versterken.

Vier of vijf nieuwe spelers

De plannen zijn ambitieus. Ajax mikt op minstens vier nieuwe versterkingen en mogelijk zelfs vijf. Prioriteit is een defensieve middenvelder, terwijl ook twee verdedigers en twee aanvallers op het verlanglijstje staan.

Een van de namen die opnieuw circuleert, is die van oud-Ajacied Edson Álvarez. De Mexicaan wordt al meerdere transferperiodes gelinkt aan een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA en zou dankzij de miljoenen van een eventuele Godts-transfer financieel opnieuw haalbaar worden.

Ondanks de recente komst van onder meer Julian Brandt en de nakende presentatie van Marc-André ter Stegen is Ajax dus nog lang niet uitgewinkeld. De Nederlandse topclub blijft ervan overtuigd dat de transferuitgaven binnen de financiële mogelijkheden passen.

Opvallend: Dolberg mag alweer vertrekken

Bij de uitgaande transfers springt vooral de naam van Kasper Dolberg in het oog. De Deense spits staat op de lijst van spelers die Ajax deze zomer wil verkopen, samen met Josip Sutalo, Ko Itakura en Owen Wijndal.

Dat is opvallend, want nog geen jaar geleden deed Ajax er alles aan om Dolberg los te weken bij Anderlecht. De Deen keerde uiteindelijk terug naar de club waar hij tussen 2015 en 2019 doorbrak, maar een echt succesverhaal werd zijn comeback niet.

Daardoor lijkt het hoofdstuk-Dolberg in Amsterdam al na één seizoen ten einde te lopen. Ajax hoopt zijn loonmassa te verlagen en extra transfermiddelen vrij te maken om de selectie verder te vernieuwen.

Godts wordt sleutel van de transferzomer

Alles wijst erop dat de mogelijke verkoop van Mika Godts de katalysator wordt van een nieuwe transfergolf in Amsterdam. De Belgische winger kan niet alleen uitgroeien tot een van de duurste Belgische transfers ooit, maar ook de financiële motor worden achter een complete renovatie van de Ajax-selectie.

De boodschap van Jordi Cruijff is duidelijk: na de verwachte miljoenen uit Parijs wil Ajax opnieuw volop meespelen om de prijzen, zowel in Nederland als in Europa.

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