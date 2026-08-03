Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten?

De komst van Lee Han‑Beom past naadloos in het transferbeleid van Club. De Bruggelingen anticiperen op toekomstige meerwaarde voor de speler en dus namen de Zuid‑Koreaan (24) voor zeven miljoen euro over van FC Midtjylland. Profiel van een interessante speler.

Brandon Mechele zal Club Brugge misschien nooit directe miljoenen opleveren bij een verkoop. Toch is zijn waarde al jaren duidelijk: de 33-jarige centrale verdediger vergroot zijn eigen betrouwbaarheid én tilt jonge teamgenoten naar een hoger niveau.

Die rol kent Club Brugge maar al te goed. Een hele reeks jonge centrale verdedigers uit het buitenland profiteerde van zijn ervaring en stabiliteit om door te groeien — en dat leverde de club uiteindelijk serieuze transfersommen op. Alleen al Odilon Kossounou, Abakar Sylla en Stanley Nsoki kwamen samen op ongeveer 55 miljoen euro.

Waarom Club Brugge nu Lee Han‑Beom haalde

In die optiek past de komst van Lee Han‑Beom naadloos in het transferbeleid van Club. De Bruggelingen anticiperen op toekomstige meerwaarden en namen de Zuid‑Koreaan (24) voor zeven miljoen euro over van FC Midtjylland: de officiële aankondiging spreekt voor zich. Lee moet zowel defensieve kwaliteit als exportwaarde toevoegen.

Lee is een linker- of rechtercentrale verdediger met sterke kopkracht en voldoende voetenwerk om in verschillende systemen uit de voeten te kunnen. Zijn leeftijd en Europese ervaring maken hem aantrekkelijk: hij heeft al samengewerkt met ervaren profielen en Europese duels meegemaakt, wat de leercurve van Club Brugge alleen maar ten goede komt.

Van Seoel naar Midtjylland: de Europese opening

Tot zijn 21ste speelde Lee in Zuid‑Korea. Midtjylland haalde hem in juli 2023 weg bij FC Seoul, mede omdat hij indruk maakte tijdens de Aziatische Spelen in Hangzhou — waar Zuid‑Korea goud pakte. Dat succes leverde hem en zijn teamgenoten een vrijstelling op voor de dienstplicht in Zuid‑Korea, waardoor een vertrek naar Europa haalbaar werd.



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Tegenslag in Denemarken, gevolgd door doorbraak

De start in Denemarken verliep niet vlekkeloos. “Ik speelde heel weinig en voelde de taalbarrière,” zei Lee in een gesprek met Flashscore. Cho Gue‑Sung, een landgenoot in de kern, bood steun op moeilijke momenten. Lee probeerde opties zoals uitleenbeurten, maar die kwamen er niet.

Uiteindelijk betaalde volharding zich uit: in het laatste seizoen werd hij een vaste waarde. Hoogtepunt was de bekerfinale tegen FC Kopenhagen, waarin hij met een kopbal uit een vrije trap de enige treffer maakte en Copenhagens aanvoerder Thomas Delaney het prijsgebaar ontnam.

Lee komt dan ook vol vertrouwen aan in Brugge, zeker omdat hij op het WK geen minuut heeft gemist (Zuid-Korea werd in de groepsfase uitgeschakeld na een zege op Tsjechië en twee nederlagen tegen Mexico en Zuid-Afrika).

Klaar om zich aan te passen aan verschillende verdedigende stijlen

Op Amerikaanse bodem vormde hij een duo met Kim Min-jae – de verdediger van Bayern München met wie hij soms wordt vergeleken. Maar wat is zijn speelstijl? Lee valt vooral op door zijn kopkracht. Wat de rest betreft: door de diverse tactische systemen waarmee hij in aanraking is gekomen, heeft hij geleerd veelzijdig te zijn.

"Bij de nationale ploeg wil de trainer dat onze verdedigers zich meer richten op het bewaken van de ruimte dan op de tegenstander. In balbezit moedigt hij ons aan om agressiever op te schuiven en ambitieuzere passes in die ruimtes te versturen," legt hij uit in een interview met de FIFA.