Analyse Waarom de Belgen op het WK ook al heel wat pech hebben gehad

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Waarom de Belgen op het WK ook al heel wat pech hebben gehad
Foto: © photonews
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Spanje werd wereldkampioen op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend: de Spanjaarden scoorden zelfs even veel goals als de Belgen op dat WK. En de Rode Duivels waren de enige die konden scoren tegen de uiteindelijke wereldkampioen. Een paar gekke cijfers onder de loep.

Kylian Mbappé werd topschutter van het WK met liefst tien doelpunten. Goed voor de helft van de productie van Frankrijk, dat met twintig goals ook de meest doeltreffende ploeg van het WK was - al moesten ze die eer wel delen met Engeland. Argentinië kwam als WK-finalist op een knappe derde plaats met negentien doelpunten, daarna is er een groot gat richting Spanje ... en België.

Beide ploegen scoorden veertien keer en staan daarmee net boven Noorwegen. De Belgen zijn het beste team dat de halve finales niet haalde én bovendien ook het enige land dat wist te scoren tegen de latere wereldkampioen. Best knap van Spanje dat ze in hun zeven andere wedstrijden simpelweg de nul hielden.

Belgen maakten indruk en scoorden als enige tegen de wereldkampioen

Bovendien is het ook straf dat de Belgen konden scoren tegen Spanje en tot in minuut 85 zeker een kans hadden om de halve finales te halen. Daarna liep het echter alsnog mis en weg was de WK-droom. Het is niet de eerste keer dat we in onze carrière verliezen van de latere wereldkampioen.

Om toch maar te zeggen: de Belgen hebben het soms ook niet getroffen met hun loting op het WK, al lijkt dat soms helemaal anders op het moment dat de loting van een groot toernooi er komt. Tijd voor een lesje geschiedenis.

WK 2022: Marokko en Kroatië worden de revelaties van het toernooi

Op het WK 2022 in Qatar leken we in een haalbare groep te zitten met Marokko, Kroatië en Canada. Drie landen die wel iets konden, maar zeker geen topfavorieten om goede resultaten neer te zetten in Qatar. Kroatië was 'oud' geworden, Marokko en Canada opkomende naties.

Dat Kroatië en Marokko uiteindelijk de Belgen zouden uitschakelen en later in het toernooi tegen elkaar de strijd om de derde plaats zouden mogen uitvechten? Dat had op dat moment toch niet meteen iemand durven voorspellen. Zeker Marokko werd dé revelatie van het WK 2022.

WK 2018: verloren van de wereldkampioen

Vier jaar eerder was het in Rusland te doen voor de Belgen. Ze speelden in de groepsfase opnieuw tegen de ploeg waartegen ze voor de derde plaats speelden uiteindelijk. In de halve finales verloren ze van latere wereldkampioen Frankrijk, opnieuw in een wedstrijd die eigenlijk anders had kunnen aflopen.

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