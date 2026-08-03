Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp hoopt deze zomer nog een absolute leider aan de selectie toe te voegen met Nemanja Gudelj. De Great Old werkt al enkele dagen aan de komst van de transfervrije Serviër, maar dreigt nu stevige concurrentie te krijgen. Vanuit Italië wordt immers volop aan zijn komst gewerkt.

Marc Overmars ziet in Gudelj de ervaren kracht die Antwerp na een teleurstellend seizoen opnieuw op de rails moet zetten. De 34-jarige Serviër is transfervrij nadat zijn contract bij Sevilla afliep en kan zowel als verdedigende middenvelder als centraal verdediger uit de voeten. Met zijn 75 interlands, twee Europa League-trofeeën en jarenlange ervaring op het hoogste niveau zou hij een echte leider kunnen worden op de Bosuil.

Udinese mengt zich in de strijd

Maar Antwerp is lang niet de enige gegadigde. Volgens Italiaanse media heeft Udinese de onderhandelingen ondertussen opgevoerd. Trainer Kosta Runjaic wil Gudelj koste wat het kost naar Friuli halen en ziet hem in de eerste plaats als centrale verdediger. De Serviër geldt er als topdoelwit, terwijl ook Juan Jesus als alternatief op de lijst staat.

Dat betekent dat Antwerp snel zal moeten schakelen als het Gudelj daadwerkelijk wil overtuigen. De Serviër bekijkt momenteel meerdere sportieve projecten nadat hij een streep zette onder zijn succesvolle periode bij Sevilla. Eerder werden ook Cádiz en enkele andere clubs genoemd, al ontkende zijn management dat er een akkoord of concrete onderhandelingen met de Spaanse tweedeklasser waren.

Ervaring en leiderschap

Gudelj zou voor Antwerp een absolute stunttransfer zijn. De voormalige speler van NAC Breda, AZ, Ajax, Sporting CP en Sevilla won twee keer de Europa League met de Andalusiërs en was jarenlang een vaste waarde bij de Spaanse topclub. Bovendien kent hij het voetbal in de Lage Landen uitstekend dankzij zijn verleden in Nederland.



Het is precies dat wat Antwerp zoekt, want ze gaan veel jonge spelers integreren in de ploeg dit seizoen. Die moeten ook begeleid worden door ervaring. En precies dat heeft Gudelj in overvloed.