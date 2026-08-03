Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Westerlo verloor de generale repetitie tegen Samsunspor met 1-2, maar trainer Issame Charaï keek vooral vooruit. De coach hoopt nog op extra versterking en spreekt daarbij opvallend open over Club Brugge-middenvelder Cisse Sandra.

Charaï wacht op creatieve versterking

Dat Westerlo nog niet helemaal klaar is voor de competitiestart, daar maakte Issame Charaï na de oefennederlaag tegen Samsunspor geen geheim van. De Kemphanen toonden voor rust een degelijk niveau, maar zakten na de pauze weg.

In een gesprek met Het Belang van Limburg gaf de coach aan waar volgens hem nog werkpunten liggen. "We zoeken naar de juiste balans en de creativiteit in het middenveld ontbreekt nog. Ik denk dat in deze fase van het seizoen eigenlijk geen enkele ploeg klaar is."

Volgens Charaï beschikt Union SG over een bijzonder brede kern, iets wat hij ook bij Westerlo wil zien. Extra kwaliteit is dan ook meer dan welkom.

Cisse Sandra blijft topprioriteit

De belangrijkste naam op het verlanglijstje is Cisse Sandra van Club Brugge. De 22-jarige aanvallende middenvelder geldt al langer als een van de prioriteiten van Westerlo en de onderhandelingen lopen al enige tijd.

Charaï liet er weinig twijfel over bestaan dat hij de Belg graag ziet komen. "Met het dossier van Cisse Sandra zijn we al een tijdje bezig. Ik hoop dat het in orde komt." Daarmee bevestigt hij dat de interesse nog altijd springlevend is.



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Sandra is een jeugdproduct van Club Brugge en staat bekend om zijn techniek, vista en creativiteit tussen de lijnen. Exact die kwaliteiten ontbreken volgens Charaï momenteel nog in zijn selectie.

Nog een flankaanvaller op de radar

Naast Sandra kijkt Westerlo ook naar Cameron Congreve, de 22-jarige Welshman van Swansea City. De flankaanvaller moet voor meer snelheid en individuele acties zorgen na het vertrek van enkele belangrijke offensieve krachten.

"Een flankspeler met een actie en sterk in de één-tegen-éénsituaties. Een type dat we absoluut kunnen gebruiken," aldus Charaï. Met het vertrek van onder meer Sayyadmanesh en Alcocer verloor Westerlo heel wat snelheid en diepgang, waardoor een extra winger geen overbodige luxe is.

Frisser richting Union

Ondanks de nederlaag tegen Samsunspor blijft Charaï optimistisch. Hij wees erop dat de zware voorbereiding met twee trainingen per dag bij verschillende spelers voor vermoeide benen zorgde.

Daarom verwacht hij tegen Union een heel ander Westerlo. "Vanaf maandag start de ultieme voorbereiding op de wedstrijd tegen Union en geloof me vrij: we zullen zaterdag heel wat frisser zijn dan tegen Samsunspor."

De komende dagen worden dus cruciaal. Niet alleen om de ploeg fysiek klaar te stomen, maar mogelijk ook om eindelijk de komst van Cisse Sandra af te ronden.