Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge moet een streep trekken door de komst van Edmund Baidoo. Blauw-zwart probeerde de 20-jarige Ghanees wekenlang los te weken bij RB Salzburg en bracht nog een laatste, recordhoog voorstel uit.

De Oostenrijkse club heeft nu echter beslist dat de aanvaller deze zomer onder geen beding mag vertrekken. Volgens Sky Sport werd het dossier zelfs voorgelegd aan de eigenaar van de Red Bull-groep. Die schaarde zich achter het standpunt van Salzburg en gaf groen licht om Baidoo voor het seizoen 2026/2027 als niet te koop te beschouwen. De Ghanees krijgt een belangrijke rol in het sportieve project en moet zijn ontwikkeling nog minstens één jaar in Oostenrijk voortzetten.

Club krijgt ook met ultiem bod geen opening

Club Brugge had eerder al meerdere voorstellen ingediend. Een derde bod, goed voor een pakket van tien miljoen euro, werd afgewezen. Ook de ultieme poging van de Bruggelingen bracht Salzburg niet op andere gedachten. Baidoo wil zelf graag naar Jan Breydel en zou volgens de Oostenrijkse pers zelfs niet meer hebben meegetraind om druk te zetten op een transfer.

Salzburg stond door zijn contractpositie sterk. Baidoo ligt er nog tot juni 2029 vast en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van acht miljoen euro. De club hoefde dus niet mee te werken en kiest ervoor om zijn sportieve waarde boven een onmiddellijke transfersom te plaatsen.

Mogelijk pas in 2027 ruimte voor vertrek

De deur zou niet definitief gesloten blijven. Tussen de betrokken partijen bestaat naar verluidt een principeakkoord dat Baidoo in de zomer van 2027 wel mag vertrekken, tenzij de situatie tegen dan opnieuw verandert.

Baidoo kwam in 2024 vanuit het Noorse Sogndal naar Salzburg. Die club had hem amper enkele maanden eerder vanuit Ghana naar Europa gehaald. Voor Salzburg speelde hij inmiddels 69 wedstrijden, waarin hij dertien keer scoorde en zeven assists gaf.



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Voor Club Brugge valt zo een prioritaire aanvallende piste weg. Blauw-zwart bekeek al langer meerdere alternatieven en zal de aandacht nu volledig naar andere profielen moeten verschuiven.