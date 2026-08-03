De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden
Foto: © photonews
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Nathan De Cat heeft nog geen officiële wedstrijd voor Hoffenheim gespeeld, maar de Belgische middenvelder laat in de voorbereiding nu al zien waarom de Duitse club 20 miljoen euro voor hem neertelde. De ex-speler van Anderlecht maakt indruk met zijn maturiteit, fysieke présence en spelinzicht.

Na zijn bliksemstart bij de A-ploeg van Anderlecht werd Nathan De Cat (17) in geen tijd bestempeld als de volgende grote Belgische middenvelder. Hij kroonde zich tot revelatie in de Jupiler Pro League, debuteerde in maart als Rode Duivel en geldt in Europa als een van de meest gegeerde tieners op zijn positie.

Van paars-witte doorbraak naar de Bundesliga

De stroomversnelling kreeg een knikje: door een blessure miste De Cat het WK 2026. De hype ging wat liggen, en dat bleek geen slechte zaak. In plaats van een megastap naar een Europese grootmacht zoals het vaakgenoemde Bayern München, tekende de ket van Neerpede bij TSG Hoffenheim, een Duitse subtopper met een reputatie om jong talent te laten rijpen.

Transfersom en perspectief

De deal zou om en bij de twintig miljoen euro bedragen. Bij Hoffenheim krijgt De Cat een omgeving waar hij kan doorgroeien zonder de dagelijkse druk van een absolute topclub. De kans is groot dat hij er snel veel minuten maakt, mogelijk zelfs als basisspeler. Voor een 17-jarige met zijn profiel is dat een logische en doordachte carrièrezet.

Eerste indrukken: sterk in de voorbereiding

De voorbereiding in Duitsland zet die keuze kracht bij. De Cat toont meteen waarom hij zo gewild is: stevig voor zijn leeftijd, uitstekende balafscherming en een spelinzicht dat lijnen breekt. Dat levert al de eerste compilaties op sociale media op.

Uit die beelden springen vooral zijn rust onder druk en zijn vermogen om in één beweging de volgende pass klaar te leggen. Dat maakt hem niet alleen nuttig in opbouw, maar ook in het versnellen van het spel tussen de lijnen.

Wat komt er aan: dubbele test tegen Tottenham

Over twee weken wacht Hoffenheim een dubbele oefenpot tegen Tottenham. Ideale duels om De Cat verder te laten wennen aan een hoger tempo en om zijn rol in het elftal te finetunen richting de competitiestart. De Bundesliga gaat eind augustus van start; tegen dan wil de Belgische tiener klaarstaan om meteen mee het verschil te maken.

6 reacties
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Anderlecht
1899 Hoffenheim
Nathan De Cat

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