DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook helemaal zeker: Royal Antwerp FC heeft zijn nieuwe coach te strikken. Marvin Compper komt de troepen versterken en zal aankomend weekend de ploeg ook al meteen leiden op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen.

"RAFC heeft een nieuwe T1: Marvin Compper. De 41-jarige Duitser heeft ervaring als T2 bij MSV Duisburg, Lokomotiv Moskou, RB Leipzig en recent FC St. Gallen. Het is van die Zwitserse ploeg dat hij nu overkomt naar RAFC voor zijn eerste opdracht als T1. Hij heeft een contract voor twee seizoenen."

"Compper volgde in ons land samen met Faris Haroun de cursus voor zijn Pro License-diploma. Als voetballer was Compper een centrale verdediger en jarenlang vaste waarde in de Bundesliga. Herzlich willkommen und viel Erfolg, Marvin!", aldus Royal Antwerp FC in een persbericht op de eigen webstek.

Marvin Compper is de nieuwe coach van Royal Antwerp FC

Daarmee heten ze Marvin Compper meteen welkom op de Bosuil. Hij moet voor betere resultaten gaan zorgen dit seizoen dan de voorbije seizoenen, toen The Great Old bij momenten moeilijke momenten kende in de competitie.

𝐌𝐚𝐫𝐯𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐓𝟏 𝐯𝐚𝐧 𝐑𝐀𝐅𝐂. 🔴⚪



RAFC heeft een nieuwe T1: Marvin Compper. De 41-jarige Duitser heeft ervaring als T2 bij MSV Duisburg, Lokomotiv Moskou, RB Leipzig en recent FC St. Gallen. Het is van die Zwitserse ploeg dat hij nu overkomt… pic.twitter.com/48aiFcMyFj — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 3, 2026

Marvin Compper, de Duitser die de nieuwe trainer van Antwerp is geworden, was aanwezig in het stadion voor de oefenwedstrijd tegen Leyton Orient. Hij sprak onder meer met Faris Haroun in de tribunes tijdens die wedstrijd.





Royal Antwerp FC wil beter doen dan vorige seizoenen bij The Great Old

De wedstrijd ging verloren en dus kunnen er ook meteen heel wat zaken worden bekeken om te verbeteren tegen de competitiestart. Stamnummer 1 neemt het zondagavond meteen in eigen huis op tegen SK Beveren, promovendus op indrukwekkende wijze vorig seizoen in de Challenger Pro League.

Werk aan de winkel dus voor Compper meteen, die goed aan het seizoen wil beginnen en zo voor stabiliteit wil zorgen bij The Great Old. Een seizoen zoals vorig jaar, met resultaten in de middenmoot én verschillende ontslagen coaches? Dat moet worden vermeden.