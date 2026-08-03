DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal
Foto: © photonews
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KVC Westerlo blijft zich roeren op de arbeidsmarkt. Nu hebben ze ook een verwachte parel uit Engeland weten op te halen, want de 22-jarige Welshman Cameron Congreve komt over van Swansea City naar het Westelse Kuipje.

"De 22-jarige Welshman Cameron Congreve, die rechtstreeks van Swansea City naar ’t Kuipje komt, is nu officieel een Kemphaan. KVC Westerlo is verheugd hem de komende vier seizoenen aan de aanval toe te voegen", opende KVC Westerlo een boodschap ter aankondiging van de nieuwste aanwinst.

"Congreve is een product van de jeugdopleiding van Swansea City en heeft meer dan tien jaar bij de club doorgebracht. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis in de Schotse hoogste klasse, waar hij 3 doelpunten en 6 assists noteerde voor Dundee FC."

KVC Westerlo haalt speler van Swansea City in huis

"In juni maakte hij zijn debuut voor het nationale A-team van Wales, waar hij uitblonk en de harten van de Welshe fans veroverde. Zijn hoge intensiteit en creativiteit op het veld maken hem een waardevolle aanwinst voor de huidige selectie."

"Welkom bij KVC Westerlo, Cameron!", aldus KVC Westerlo in een persbericht op de eigen webstek. Daarmee hebben ze de komst van Cameron Congreve geofficialiseerd. Een deal met de aanvaller was al een tijdje op til.

Cameron Congreve zorgt voor extra daadkracht in de aanval van KVC Westerlo

"Een flankspeler met een actie en sterk in de één-tegen-éénsituaties. Een type dat we absoluut kunnen gebruiken", aldus coach Issame Charaï eerder al over de zaak. Met het vertrek van onder meer Sayyadmanesh en Alcocer verloor Westerlo heel wat snelheid en diepgang, waardoor een extra winger geen overbodige luxe is.

KVC Westerlo wil het daar overigens niet bij houden. Volgens Noorse en Deense bronnen zouden ze het ook hebben voor de jonge Hongaarse middenvelder Hunor Nemeth. Voor hem zouden ze de nodige miljoenen willen geven aan FC Kopenhagen. Met de deal zouden meerdere miljoenen gemoeid moeten zijn, waardoor het niet makkelijk wordt hem in huis te halen.

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