DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

Jarne Flies trekt definitief naar het Italiaanse Lecce. Anderlecht laat het jonge talent naar Italië vertrekken Hij maakte afgelopen winter al de overstap op huurbasis, met de optie op een permanente transfer. Nu is die definitieve deal ook in kannen en kruiken gekomen.

Jarne Flies verlaat RSC Anderlecht en zet zijn prille profcarrière verder in Italië. De 19-jarige middenvelder (generatie 2007) wordt na een uitleenbeurt definitief overgenomen door U.S. Lecce, waar hij zich het voorbije halfjaar in de kijker speelde bij de Primavera-ploeg.

Van vroeg contract bij Anderlecht tot afscheid van Neerpede

Flies tekende in 2022 al zijn eerste profcontract bij Anderlecht, toen hij amper 15 was. Bij paars-wit werd er de voorbije jaren sneller geschakeld om toptalenten uit de eigen opleiding vroeg vast te leggen, zeker na eerdere dossiers waarbij Sporting Anderlecht achteraf spijt had dat het niet kordater optrad.

Voor Flies betekent de stap naar Lecce het einde van een lange passage in Neerpede. Hij leerde voetballen bij Rupel Boom en maakte op zijn zesde de overstap naar Anderlecht. Op één seizoen bij KV Mechelen na werd hij daar ruim negen jaar gevormd.

Voetbal in de genen: zoon van ex-prof Thierry Flies

Dat Flies al op jonge leeftijd zo ver stond, komt niet uit de lucht vallen. Zijn vader Thierry speelde zelf op professioneel niveau: twee seizoenen in de toenmalige hoogste afdeling bij Beveren en Oostende, en daarnaast meerdere jaren in 1B bij onder meer Beveren, Mons en Hamme. Die achtergrond maakte dat Jarne al vroeg in een omgeving zat waar voetbal dagelijkse kost was.

Vorig seizoen proefde Flies ook van het profvoetbal in België. In de eerste seizoenshelft kwam hij 11 keer in actie in 1B met de RSCA Futures. Tijdens de wintermercato haalde Lecce hem vervolgens op huurbasis naar Italië om hem in te passen bij de U20/Primavera-werking.





Profdebuut. Jarne Flies (17 ans) avec ses premières minutes en pro. 🟣⚪️ #LOMAND pic.twitter.com/4eQl8ax4mt — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) September 23, 2024

De aanpassing verliep opvallend vlot. Flies groeide in de tweede seizoenshelft uit tot een van de spelers die het verschil maakten in de Primavera: hij liet een doelpunt en drie assists optekenen en toonde dat hij het tempo en de intensiteit van het Italiaanse jeugdvoetbal aankan.

Lecce hakt knoop door: definitieve transfer voor Jarne Flies

Die prestaties overtuigden Lecce om door te duwen. De club besliste deze zomer om Flies definitief over te nemen, waardoor hij zijn ontwikkeling verderzet in Italië en Anderlecht definitief achter zich laat. Voor paars-wit is het opnieuw een jeugdproduct dat de opleiding verlaat, terwijl Lecce een profiel binnenhaalt dat zich al bewezen heeft in hun omgeving.