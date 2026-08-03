DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jarne Flies trekt definitief naar het Italiaanse Lecce. Anderlecht laat het jonge talent naar Italië vertrekken Hij maakte afgelopen winter al de overstap op huurbasis, met de optie op een permanente transfer. Nu is die definitieve deal ook in kannen en kruiken gekomen.

Jarne Flies verlaat RSC Anderlecht en zet zijn prille profcarrière verder in Italië. De 19-jarige middenvelder (generatie 2007) wordt na een uitleenbeurt definitief overgenomen door U.S. Lecce, waar hij zich het voorbije halfjaar in de kijker speelde bij de Primavera-ploeg.

Van vroeg contract bij Anderlecht tot afscheid van Neerpede

Flies tekende in 2022 al zijn eerste profcontract bij Anderlecht, toen hij amper 15 was. Bij paars-wit werd er de voorbije jaren sneller geschakeld om toptalenten uit de eigen opleiding vroeg vast te leggen, zeker na eerdere dossiers waarbij Sporting Anderlecht achteraf spijt had dat het niet kordater optrad.

Voor Flies betekent de stap naar Lecce het einde van een lange passage in Neerpede. Hij leerde voetballen bij Rupel Boom en maakte op zijn zesde de overstap naar Anderlecht. Op één seizoen bij KV Mechelen na werd hij daar ruim negen jaar gevormd.

Voetbal in de genen: zoon van ex-prof Thierry Flies

Dat Flies al op jonge leeftijd zo ver stond, komt niet uit de lucht vallen. Zijn vader Thierry speelde zelf op professioneel niveau: twee seizoenen in de toenmalige hoogste afdeling bij Beveren en Oostende, en daarnaast meerdere jaren in 1B bij onder meer Beveren, Mons en Hamme. Die achtergrond maakte dat Jarne al vroeg in een omgeving zat waar voetbal dagelijkse kost was.

Vorig seizoen proefde Flies ook van het profvoetbal in België. In de eerste seizoenshelft kwam hij 11 keer in actie in 1B met de RSCA Futures. Tijdens de wintermercato haalde Lecce hem vervolgens op huurbasis naar Italië om hem in te passen bij de U20/Primavera-werking.

De aanpassing verliep opvallend vlot. Flies groeide in de tweede seizoenshelft uit tot een van de spelers die het verschil maakten in de Primavera: hij liet een doelpunt en drie assists optekenen en toonde dat hij het tempo en de intensiteit van het Italiaanse jeugdvoetbal aankan.

Lecce hakt knoop door: definitieve transfer voor Jarne Flies

Die prestaties overtuigden Lecce om door te duwen. De club besliste deze zomer om Flies definitief over te nemen, waardoor hij zijn ontwikkeling verderzet in Italië en Anderlecht definitief achter zich laat. Voor paars-wit is het opnieuw een jeugdproduct dat de opleiding verlaat, terwijl Lecce een profiel binnenhaalt dat zich al bewezen heeft in hun omgeving.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Lecce
Jarne Flies

Meer nieuws

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

21:30
1
'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

22:30
2
Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

22:00
Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

19:30
1
Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten? Analyse

Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten?

21:00
DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

20:30
De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

18:00
10
DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

20:00
DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

19:00
Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

18:40
1
Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

18:20
Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

17:30
1
Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

17:00
Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

16:30
1
Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

15:26
4
"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

16:00
Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

15:30
Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

15:20
6
Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

15:00
Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

14:30
11
Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

11:30
8
Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

13:30
11
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

12:57
2
Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

12:30
5
Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

12:21
9
Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

12:00
Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

11:15
UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

11:00
6
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

10:21
5
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

09:30
1
Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

09:15
2
Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

09:00
Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

08:30
1
Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

08:15
6
Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

08:00
Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge? SeniorClub SeniorClub over Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld SeniorClub SeniorClub over Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer Jasperd Jasperd over DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken Goro Goro over Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad Sedona Sedona over Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League Glenn Merchie Glenn Merchie over Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse Geert66 Geert66 over Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel Union 60 Union 60 over Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved