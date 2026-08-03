Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

Sebastiano Esposito staat dicht bij een nieuwe stap in zijn carrière. De voormalige aanvaller van Anderlecht kan terugkeren naar de top van de Serie A, want Atalanta wil de 23-jarige Italiaan graag overnemen van Cagliari. Bij een akkoord zou Esposito ploegmaat worden van Charles De Ketelaere.

Atalanta heeft volgens de laatste berichten de gesprekken met Cagliari opnieuw geopend en wil zijn bod verhogen. De club uit Bergamo zou bereid zijn om 7 à 8 miljoen op tafel te leggen en bovendien Daniel Maldini in de deal te betrekken. Esposito zelf zou alvast openstaan voor een langdurige verbintenis tot 2031 bij La Dea.

Mislukte passage bij Anderlecht

Voor de Belgische voetbalfans blijft Esposito vooral bekend van zijn moeilijke periode bij Anderlecht. Paars-wit huurde de spits in het seizoen 2022/2023 van Inter, met de hoop dat hij de aanval kon versterken. Het werd echter geen succesverhaal.

Onder de toenmalige Deense sportieve leiding kreeg Esposito amper speelkansen. De Italiaan kwam slechts sporadisch aan de bak en slaagde er niet in om zich door te zetten in het Lotto Park. Uiteindelijk vertrok hij vroegtijdig en niet zonder spanningen. Zijn relatie met de clubleiding en de technische staf bekoelde, waardoor een definitieve transfer nooit aan de orde was.

Esposito moest daarna zijn carrière opnieuw op de rails krijgen via verschillende uitleenbeurten. Na passages bij onder meer Bari en Sampdoria belandde hij uiteindelijk bij Cagliari, waar hij opnieuw vertrouwen kreeg en zijn kwaliteiten kon tonen.

Nieuwe kans bij Europese subtopper

Die wederopstanding heeft nu de aandacht getrokken van Atalanta. De club staat bekend om zijn uitstekende scouting en het ontwikkelen van aanvallend talent. In Bergamo zou Esposito terechtkomen in een ploeg die de voorbije jaren uitgroeide tot een vaste waarde in Europa.





Daar zou hij bovendien samenwerken met Charles De Ketelaere. De Rode Duivel maakte na zijn moeilijke periode bij AC Milan helemaal opnieuw naam bij Atalanta en werd er een van de smaakmakers.