Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

Voor Union wacht dinsdag een van de lastigste Europese tegenstanders van de voorbije jaren. Bodø/Glimt is veel meer dan een Noorse vice-kampioen: de club uit het hoge noorden groeide in enkele jaren tijd uit van een bijna failliete tweedeklasser tot een vaste waarde op het Europese toneel.

Bodø/Glimt: van poolnacht naar Europese blikvanger

Union komt een tegenstander tegen die even ver reist als hij gegroeid is. Bodø/Glimt, gevestigd boven de poolcirkel, was jarenlang een zwerver tussen tweede en derde klasse in Noorwegen. Vandaag is het een vaste waarde in Europa én de te kloppen ploeg in eigen land. Hoe die ommezwaai tot stand kwam, wie erachter zit en op wie je moet letten: een portret.

Een club uit het hoge noorden die lang moest wachten

Bodø/Glimt mocht pas in 1970 deelnemen aan de Noorse competitie. Niet door sportieve redenen, wel door de tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Noorwegen. “Toen mensen uit Noord-Noorwegen naar het zuiden verhuisden, werden ze uitgescholden. Ze kregen geen voorrang voor appartementen. Sommigen zetten zelfs borden: verboden voor honden en voor Noorderlingen,” vertelt algemeen directeur Frode Thomassen in So Foot. Het Aspmyra Stadion ligt letterlijk aan de rand van Europa, en jarenlang ook figuurlijk ver van de top.

Zelfs na de officiële doorbraak bleef Glimt een kleinere speler naast grootmacht Rosenborg. Succes kwam vooral in bekermatches, terwijl de competitie schipperen was. Een jaar of vijftien geleden ontsnapte de club zelfs maar net aan een faillissement, dankzij een gulle inzamelactie in de stad.

Nieuwe machtsfactor in Noorwegen

De tijden veranderden. In zes seizoenen pakte Bodø/Glimt vier landstitels en werd het de referentie in de Eliteserien. Die status straalt af op Europa: vorig seizoen wipte Glimt Inter Milan in de achtste finales van de Champions League (5-1 over twee duels) en na een 3-0 zege tegen Sporting Portugal lonkten de kwartfinales, tot de ploeg van Zeno Debast in de terugmatch alles omgooide.

Ook in Europa laat Glimt sporen na

Het seizoen ervoor haalde Bodø/Glimt de halve finales van de Europa League, waar Tottenham — de latere winnaar — te sterk was. In de groepsfase had Glimt het toen al opgenomen tegen Union Saint-Gilloise (0-0).



Lees ook... Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League›

De erelijst tegen Europese kleppers oogt opvallend: zeges tegen Besiktas, Porto, Braga, Lazio, Atletico Madrid, Manchester City en die fameuze 6-1 tegen AS Roma. De naam Bodø/Glimt weegt ondertussen door in elke loting.

De man op de bank: Kjetil Knutsen blijft trouw

De architect van het sportieve verhaal is trainer Kjetil Knutsen. De voormalige leerkracht stapte in 2017 binnen toen Glimt nog in tweede klasse speelde. Promotie, bevestiging, titels en Europese reeksen volgden elkaar snel op. Het traject doet denken aan dat van Union: doordacht beleid, herkenbaar voetbal, en een groep die elk detail verzorgt.

Stabiliteit werd een handelsmerk. Samen met mental coach Bjørn Mannsverk (ex-officier bij de Noorse luchtmacht) bouwde Knutsen aan een cultuur die hem de bijnaam “de Noorse Jürgen Klopp” opleverde. De successen maakten hem gegeerd: iets minder dan twee jaar geleden dacht Anderlecht aan hem als opvolger van Brian Riemer. Zijn antwoord? “Ik héb een makelaar, maar ik praat nooit met hem,” lachte hij.

Jens Petter Hauge: de herboren vleugel

Voor Belgische fans springt één naam eruit: Jens Petter Hauge. De flankaanvaller werd als tiener weggeplukt door AC Milan na een glansprestatie in Europa, trok daarna naar Eintracht Frankfurt en werd uitgeleend aan KAA Gent. Die passage werd geen succes: onder Hein Vanhaezebrouck kreeg hij in de competitie amper één basisplaats.

© photonews

Terug in Bodø vond Hauge zijn versnelling. Vorig seizoen was hij opnieuw een speerpunt: 6 goals en 6 assists in 14 Champions League-duels. Zijn directe acties en rendement maakten het verschil in de omschakeling, precies waar Glimt zo sterk in is.

Zonder Kasper Høgh: gemis met een prijskaartje

Waar Hauge er wél bij zal zijn tegen Union, valt Kasper Høgh weg. De Deense spitser liet zich gelden met doelpunten tegen Manchester City (twee keer), Atletico Madrid, Inter en Sporting Portugal — en strooide tussendoor met assists. Met een gemiddelde van net boven een goal om de twee matchen over drie seizoenen was hij goud waard.

Vorige week trok Celtic hem aan voor meer dan 12 miljoen euro. Voor Bodø/Glimt is het een aderlating, voor Union misschien een kans. Maar wie Glimt kent, weet dat de ploeg vaak sneller een nieuw wapen vindt dan je denkt — zelfs in de poolnacht.