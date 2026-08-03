Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

Jess Thorup kan met twee oefenzeges op zak richting competitiestart, maar de prestatie tegen FC Twente gaf hem ook stof tot nadenken. Genk won met 2-1, al moest het vaak achteruit en kwam het enkele keren goed weg. Toch zag de Deen precies de vechtlust die hij verlangt.

KRC Genk heeft zijn fandag afgesloten met een 2-1-overwinning tegen FC Twente. Bryan Heynen en Junya Ito zorgden voor de Limburgse doelpunten, een dag nadat Genk ook al met 3-1 had gewonnen van TOP Oss. Toch zag Jess Thorup genoeg werkpunten, want zijn ploeg ontsnapte tegen Twente meer dan eens aan een tweede tegendoelpunt.

De nieuwe Genk-coach vond de zege belangrijk voor het vertrouwen, maar wilde zich niet blindstaren op het resultaat. "In sport draait het uiteindelijk om winnen. Dit geeft ons een beetje zuurstof", vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Defensieve inzet stemt Thorup tevreden

Twente had grote delen van de wedstrijd het initiatief en dwong Genk vaak terug. Thorup wees erop dat de Nederlandse club verder staat in de voorbereiding en al Europees voetbal afwerkt. Na een zware trainingsweek zag hij bij zijn eigen ploeg ook vermoeidheid.

Dat Genk ondanks die omstandigheden overeind bleef, vond hij betekenisvol. Het defensieve blok hield stand en de coach zag spelers beslissende tackles en blocks vieren alsof ze zelf gescoord hadden. Precies die reactie wil Thorup vaker zien. "Dat is de spirit, die ik wil zien op het veld", zei hij.

Ook fysiek viel de balans mee. Er kwamen geen nieuwe blessures bij. Durosinmi en Kayembe moesten wel naar de kant, maar volgens Thorup ging het bij beiden om krampen. Niets om zorgen over te maken dus.





Nog geen definitieve keuzes richting competitie

De oefenwedstrijd leverde Thorup opnieuw informatie op over zijn basisploeg. Hij probeerde onder meer Ito op de linkerflank uit, maar benadrukte dat er nog niets vastligt. De trainer zoekt nog naar de juiste bezetting en wil verschillende opties blijven testen.

Voor de eerste competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem blijven er bovendien vraagtekens rond El Ouahdi en Smets. Hun terugkeer komt mogelijk nog net te vroeg, al wil Genk dat later in de week opnieuw beoordelen.

De spelers krijgen maandag en dinsdag vrij om te herstellen. Daarna verschuift de volledige aandacht naar Zulte Waregem. De twee oefenzeges geven Genk vertrouwen, maar de wedstrijd tegen Twente maakte tegelijk duidelijk dat de ploeg nog werk heeft.