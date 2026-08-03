Live. Transfernieuws 3/8

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OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

Club Brugge heeft de komst van Hanbeom Lee officieel afgerond. De 24-jarige Zuid-Koreaanse centrale verdediger komt over van FC Midtjylland en tekent op Jan Breydel een contract tot 2029. Bij blauw-zwart zal hij met rugnummer 3 spelen. (Lees meer)

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Zion Suzuki staat opnieuw voor een grote stap in zijn carrière. Paris Saint-Germain heeft 33 miljoen euro over voor de ex-doelman van STVV en stelde hem al zijn project voor. In Parijs wacht mogelijk een rol achter Matveï Safonov, al staat ook Juventus nog op de uitkijk. (Lees meer)

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