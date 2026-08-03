Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

Redactie
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Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem
Foto: © photonews
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Aernout Van Lindt

Edin Dzeko blijft langer bij Schalke 04

Edin Dzeko maakte in januari 2026 de overstap van Fiorentina naar de Duitse traditieclub in het Ruhrgebied. Zijn oorspronkelijke verbintenis liep tot het einde van vorig seizoen, maar daar is nu verandering in gekomen. De club maakte bekend dat de aanvaller zich tot 30 juni 2027 aan Die Königsblauen verbindt.

"Sinds januari speel ik bij Schalke 04 in een superploeg en voor fantastische supporters. De promotie naar de Bundesliga behoort tot de absolute hoogtepunten uit mijn carrière. Ik ben nog altijd hongerig en wil de ploeg ook op het hoogste niveau helpen", aldus Dzeko in een officiële reactie op een jaartje extra. Hij is op 40-jarige leeftijd dus nog niet versleten, zoveel is duidelijk.

Aernout Van Lindt

Meteen een uitleenbeurt voor Mitongo?

Mitongo maakte de overstap van Standard naar Turkije. De speler is ook Belgisch jeugdinternational. Bij de U17 stapelde hij de doelpunten op (9 in 16 matchen) en ondertussen maakte hij de stap naar de U19. In Turkije zien ze in hem duidelijk een talent voor de toekomst, maar de lokale berichtgeving wijst erop dat hij niet per se meteen als vaste pion wordt ingepast. Volgens het Turkse medium Fanatik worden de komende weken richtinggevend voor Mitongo bij Trabzonspor.

Hij sloot recent aan bij de stage in Oostenrijk en zat dit weekend op de bank bij de oefenzege tegen Udinese (1-0). Dat betekent niet automatisch dat hij ook bij de start van het seizoen in de plannen past: een uitleenbeurt ligt op tafel. De voorzitter van Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, sprak daar openlijk over bij 61Saat. Hij gaf aan dat niet alle jonge aanwinsten automatisch in de A-kern blijven. Een aantal jongeren zal uitgeleend worden om speelminuten te maken en te groeien. De coach zal daarover nog beslissen.

Aernout Van Lindt

Jordan Henderson trekt naar Chelsea

De deal is helemaal rond: Jordan Henderson trekt van Brentford naar Chelsea. Voordat Henderson met Xabi Alonso aan de slag gaat, maakt hij eerst zijn zomervakantie af, net als elke Chelsea-speler die het slotweekend van het WK heeft gehaald. Hij geeft aan dat zijn arm veel beter aanvoelt na de bizarre blessure die hij in het Aztekenstadion opliep; de gedwongen rustperiode zal hem helpen fris aan de start te verschijnen bij zijn terugkeer op Cobham.

Jordan Henderson is klaar om opnieuw te knallen

Na een 'geweldig' jaar bij Brentford, waarin hij bewees nog steeds op het hoogste niveau mee te kunnen en een plek in de Engelse WK-selectie afdwong, is Henderson nu vastbesloten om van waarde te zijn voor Chelsea. "Iemand zei ooit tegen me: het gaat er niet zozeer om wat mensen van je denken wanneer je voor het eerst binnenkomt, maar veel meer om wat ze van je vinden wanneer je weer vertrekt."

"Voor mij draait het erom dat ik elke dag alles geef – van nu tot het moment dat ik uiteindelijk vertrek – zowel binnen als buiten het veld. Ik moet gewoon mezelf blijven, zoals ik dat eigenlijk mijn hele carrière al ben, en proberen de spelers om me heen en het team zo goed mogelijk te helpen. Het hoofddoel is om competitief te zijn en successen te boeken", aldus Henderson in een interview op de webstek van Chelsea.

Aernout Van Lindt

Theo Bongonda heeft nieuwe club gevonden

Theo Bongonda maakt de overstap van Spartak Moskou naar Saoedi-Arabië. Spartak sloot het seizoen af met bekerwinst, een prijs die zijn periode in Moskou alsnog wat glans gaf. Maar wie tussen de lijnen keek, voelde dat het hoofdstuk niet definitief afgesloten was.

Afgelopen winter was er al sprake van een mogelijke deal, maar die kwam er toen niet. Zijn transfer komt er nu alsnog. Bongonda, deze zomer nog actief op het WK met de Léopards, maakt de overstap naar Al-Faisaly. Die club keert net terug naar de hoogste afdeling in Saoedi-Arabië, na een tweede plaats in de tweede klasse.

Bekende naam voor Belgische fans

Voor Vlaamse voetballiefhebbers is Bongonda geen onbekende. Hij maakte in de Jupiler Pro League indruk bij Zulte Waregem en Genk, dat destijds zo’n 7 miljoen euro neertelde om hem weg te halen bij Essevee. Als hij in Saoedi-Arabië opnieuw dat niveau haalt, mogen verdedigers daar zich aan stevige avonden verwachten. Opvallend detail: bij Al-Faisaly komt hij ook een ex-tegenstander uit onze competitie tegen. In de kleedkamer treft Bongonda Abdoulaye Seck, die in België onder meer bij Antwerp speelde.

Aernout Van Lindt

Titraoui verlaat Charleroi voor een buitenlands avontuur

Zoals al enkele dagen werd aangekondigd, is Yacine Titraoui wel degelijk een speler van Lens. De Algerijnse middenvelder van Charleroi werd voorgesteld door de Franse club. Hij zal er de Ligue 1 ontdekken nadat hij zich in de Pro League al bewezen heeft. De deal levert Charleroi acht miljoen euro op: de Carolo's haalden hem twee jaar geleden voor iets meer dan een miljoen weg bij Paradou. In totaal heeft Sporting dus zijn basisspelende middenveld voor twaalf miljoen verkocht, want ook Etienne Camara trok naar Panathinaïkos.

Jean-Louis Leca, sportief directeur van Lens, is opgetogen over de transfer: "We zijn erg blij dat we de komst van Yacine kunnen afronden, een speler die we al lange tijd volgden en die ons project prioriteit heeft gegeven. Hij beschikt over een technisch bagage van topniveau en behoorde de voorbije twee seizoenen tot de beste middenvelders van de Belgische competitie. Hij zal ons zijn vermogen brengen om onder druk te spelen en voortdurend vooruit te spelen. Menselijk gezien komt er een eenvoudige en hardwerkende jongen bij. Zijn menselijke kwaliteiten worden geprezen door iedereen die hem kent. Op zijn 23e belichaamt Yacine de toekomst van de Algerijnse nationale ploeg en nu ook van de Racing", legt hij uit in het officiële persbericht.

DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

KVC Westerlo blijft zich roeren op de arbeidsmarkt. Nu hebben ze ook een verwachte parel uit Engeland weten op te halen, want de 22-jarige Welshman Cameron Congreve komt over van Swansea City naar het Westelse Kuipje. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem doet bod op international

Zulte Waregem wil zich vlak voor de start van de competitie nog versterken. Daartoe heeft het nu ook zijn oog laten vallen op Zhasulan Amir, een piepjonge speler die tot op heden uitkomt voor Ordabasy in de competitie van Kazachstan.

Volgens lokale media uit dat land zou er al een bod van om en bij het half miljoen euro zijn gedaan op Zhasulan Amir. Met onder meer Basaksehir zijn er ferme kapers op de kust en het aanbod van Essevee zou dan ook voorlopig als onvoldoende worden geacht. Het is nog niet geweten of de club een nieuw, hoger bod aan het overwegen is om de centrumspits alsnog naar De Gaverbeek te halen.

Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp hoopt deze zomer nog een absolute leider aan de selectie toe te voegen met Nemanja Gudelj. De Great Old werkt al enkele dagen aan de komst van de transfervrije Serviër, maar dreigt nu stevige concurrentie te krijgen. Vanuit Italië wordt immers volop aan zijn komst gewerkt. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

KAA Gent heeft een jong talent in huis gehaald

"Jong KAA Gent verwelkomt Alseny Soumah. De 18-jarige Guinese middenvelder komt over van Académie Foot Talents de Guinée en tekent een contract tot 2031", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

"Soumah is een atletische en fysiek sterke speler die bij voorkeur als verdedigende middenvelder uitkomt. Hij sluit aan bij de kern van Jong KAA Gent en zal daar zijn verdere ontwikkeling voortzetten. Veel succes, Alseny!", zijn ze gelukkig bij de Buffalo's. Met het contract tot 2031 is het duidelijk dat ze in hem geloven op de heel lange termijn. 

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

Club Brugge heeft de komst van Hanbeom Lee officieel afgerond. De 24-jarige Zuid-Koreaanse centrale verdediger komt over van FC Midtjylland en tekent op Jan Breydel een contract tot 2029. Bij blauw-zwart zal hij met rugnummer 3 spelen. (Lees meer)

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Zion Suzuki staat opnieuw voor een grote stap in zijn carrière. Paris Saint-Germain heeft 33 miljoen euro over voor de ex-doelman van STVV en stelde hem al zijn project voor. In Parijs wacht mogelijk een rol achter Matveï Safonov, al staat ook Juventus nog op de uitkijk. (Lees meer)

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