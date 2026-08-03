Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

KV Kortrijk begint vrijdag als underdog aan de competitie met een moeilijke verplaatsing naar landskampioen Club Brugge. Toch gelooft trainer Michiel Jonckheere dat er kansen liggen, mede dankzij zijn kennis van blauw-zwart.

Jonckheere kent Club Brugge door en door

Voor Michiel Jonckheere wordt het geen gewone wedstrijd. De huidige trainer van KV Kortrijk werkte jarenlang bij Club Brugge, waar hij actief was als jeugdtrainer en later ook deel uitmaakte van de technische staf als assistent-trainer. Daardoor kent hij de speelwijze, de clubcultuur en verschillende automatismen van de landskampioen als geen ander.

Die ervaring kan vrijdag een belangrijk voordeel zijn. Jonckheere weet hoe Club Brugge zijn tegenstanders onder druk zet, maar ook waar er ruimtes ontstaan wanneer de Bruggelingen zelf het initiatief nemen.

Vertrouwen ondanks moeilijke voorbereiding

Kortrijk sloot de voorbereiding af met een 1-2-nederlaag tegen Stade Reims. Toch zag Jonckheere voldoende positieve punten. Vooral aanvallend kon zijn ploeg regelmatig gevaar creëren, ondanks het kwaliteitsverschil met de Franse tegenstander.

“Een uitstekende ploeg met heel veel kwaliteit. Dit zullen we in onze competitie gelukkig niet wekelijks voorgeschoteld krijgen. Dit was echt een goede test voor ons”, vertelde hij na afloop aan Het Belang van Limburg.

Defensief is er nog werk aan de winkel. Kleine fouten werden tegen Reims meteen afgestraft en ook tegen Club Brugge zal concentratie cruciaal zijn.





Club Brugge is gewaarschuwd

Hoewel Club Brugge op papier de grote favoriet is, verwacht Jonckheere geen kansloze opdracht. Hij volgde de landskampioen aandachtig tijdens de Supercup en meent dat er mogelijkheden zijn om punten te pakken.

"Ik zag blauw-zwart aan het werk in de Supercup tegen Union en weet hoe ze spelen. Ze zijn moeilijk te stoppen, maar er liggen zeker mogelijkheden. We zullen een goed blok zetten," zei hij nog.

Volgens de trainer slaagde Kortrijk er bovendien in alle oefenwedstrijden in om kansen te creëren. Dat sterkt hem in de overtuiging dat ook Club Brugge pijn kan worden gedaan.

Underdog, maar niet kansloos

Jonckheere wil dan ook niets weten van een wedstrijd waarin Kortrijk zogezegd niets te verliezen heeft. De West-Vlamingen trekken met ambitie naar het Jan Breydelstadion en geloven dat een stunt mogelijk is. "Daarom hoor ik ook niet graag dat we vrijdag niks te verliezen hebben," besloot de coach.

Met zijn verleden bij Club Brugge, zijn grondige kennis van de speelstijl van blauw-zwart en het geloof in zijn eigen ploeg hoopt Jonckheere de landskampioen meteen voor een stevige test te zetten. Of dat voldoende is om voor een verrassing te zorgen, zal vrijdagavond blijken.