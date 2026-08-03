Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts
Foto: © photonews
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Niet alleen Paris Saint-Germain heeft Mika Godts op de radar. Ook FC Barcelona volgde de 21-jarige Rode Duivel van dichtbij, terwijl PSG al een eerste bod zag afgewezen worden. Ajax houdt voorlopig vast aan een veel hoger prijskaartje en mikt op een toptransfer.

Na een seizoen met 17 doelpunten en 15 assists voor Ajax, waarmee hij de meest beslissende Belg van 2025-2026 werd, staat Mika Godts (21) uiteraard in de belangstelling van verschillende topclubs.

Tot voor kort dook de Ajax-flankaanvaller amper op in de transfergeruchten, maar dit weekend kwam alles plots in een stroomversnelling. Fabrizio Romano maakte bekend dat Paris Saint-Germain interesse toont in de Rode Duivel, en die belangstelling bleek al snel bijzonder concreet.

De makelaar van Godts bevestigde dat er een persoonlijk akkoord is bereikt. PSG zou intussen ook al een bod van 45 miljoen euro hebben uitgebracht, maar Ajax wees dat voorstel af. De Nederlandse club is niet van plan zijn Belgische goudhaantje voor eender welk bedrag te laten vertrekken. Godts ligt nog tot 2029 onder contract en staat bovendien ook bij andere clubs op de radar.

Ook FC Barcelona gecharmeerd door Mika Godts

Volgens het medium Sport stond Godts naast PSG ook op het lijstje van FC Barcelona. De Catalanen volgden hem van dichtbij en zijn gecharmeerd door zijn profiel. Zijn creativiteit en manier van spelen zouden goed aansluiten bij het voetbal dat Barça nastreeft.

Lees ook... Ajax-coach reageert heel eerlijk op nakende toptransfer van Mika Godts
Godts sprak intussen ook al met PSG-sportief directeur Luis Campos. De Franse topclub lijkt klaar om stevig door te drukken voor de Belg. Een transfer voor een bedrag tussen 50 en 60 miljoen euro valt daarom niet uit te sluiten.

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