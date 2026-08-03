OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft de komst van Hanbeom Lee officieel afgerond. De 24-jarige Zuid-Koreaanse centrale verdediger komt over van FC Midtjylland en tekent op Jan Breydel een contract tot 2029. Bij blauw-zwart zal hij met rugnummer 3 spelen.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht. Lee werd eerder gespot in de Brugse binnenstad, waar hij beelden opnam voor zijn voorstelling. Club maakte de deal uiteindelijk bekend met een video waarin de verdediger door het centrum wandelt. Volgens Het Laatste Nieuws betaalt blauw-zwart ongeveer zeven miljoen euro, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro schat.

Ervaring en prijzen in Denemarken

Lee verliet Zuid-Korea in de zomer van 2023 voor Midtjylland. In Denemarken groeide hij uit tot een vaste waarde en kwam hij 67 keer in actie. Hij maakte drie doelpunten en gaf acht assists, opvallende cijfers voor een centrale verdediger.

Met Midtjylland werd hij één keer landskampioen. In het seizoen 2025-2026 won hij ook de Deense beker. Lee speelde daarin een hoofdrol door in de finale tegen FC Kopenhagen in de 82ste minuut het beslissende doelpunt binnen te koppen.

Club haalt zo een verdediger binnen die niet alleen ervaring heeft op clubniveau, maar ook internationaal al heel wat minuten verzamelde. Lee kwam tot dusver zestien keer uit voor de nationale ploeg van Zuid-Korea.

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Elke minuut op het WK

In 2023 maakte Lee deel uit van de Zuid-Koreaanse selectie die goud won op de Asian Games. Tijdens dat tornooi was hij goed voor één doelpunt en één assist.

Afgelopen zomer speelde hij ook op het WK in de Verenigde Staten. Lee stond in alle drie de wedstrijden van Zuid-Korea aan de aftrap en maakte telkens de volledige negentig minuten vol.

Bij Club Brugge moet hij de concurrentie in het centrum van de verdediging vergroten. Ivan Leko krijgt er vlak voor de competitiestart zo een extra optie bij. Na zijn passage in de Brugse binnenstad is Lee nu ook officieel een speler van blauw-zwart.

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