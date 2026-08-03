OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft maandag officieel afscheid genomen van Konstantinos Karetsas. De 18-jarige spelmaker zet zijn carrière verder bij Borussia Dortmund, dat volgens verschillende media ongeveer 35 miljoen euro inclusief bonussen op tafel legt.

Daarmee realiseert Genk meteen de grootste transfer uit de geschiedenis van de club. Karetsas geldt al jaren als één van de grootste talenten die de Genkse jeugdopleiding heeft voortgebracht. De in Genk geboren Griek doorliep een groot deel van zijn opleiding in de Cegeka Arena, al speelde hij tussendoor ook nog in de jeugd van Anderlecht.

In mei 2024 maakte hij als amper 16-jarige zijn debuut voor de hoofdmacht, waarna zijn doorbraak razendsnel volgde. Vorig seizoen groeide de creatieve middenvelder uit tot één van de absolute smaakmakers van de Jupiler Pro League. In totaal speelde hij 92 wedstrijden voor Genk, waarin hij zes doelpunten maakte en liefst 23 assists afleverde. Vooral zijn achttien assists in het afgelopen seizoen brachten hem op de radar van verschillende Europese topclubs.

Jongensdroom wordt werkelijkheid

Uiteindelijk trok Borussia Dortmund aan het langste eind. De Duitse topclub zag in Karetsas de ideale versterking voor de toekomst en wist concurrentie van onder meer Paris Saint-Germain en AC Milan af te houden. Karetsas en zou entourage hebben dat allemaal goed tegen elkaar afgewogen.

"KRC Genk zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. Hier groeide ik op, kreeg ik het vertrouwen om mijn eerste stappen in het profvoetbal te zetten en ben ik uitgegroeid tot de speler die ik vandaag ben. Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Daar wil ik iedereen voor bedanken", reageerde Karetsas.

"Het enige wat jammer is, is dat ik afscheid neem zonder samen een prijs te hebben gewonnen, maar het moment was juist om te gaan en BVB is een jongensdroom die uitkomt. KRC Genk zal altijd mijn club blijven en ik zal, waar ik ook speel, voor Genk blijven supporteren. Ik kijk ernaar uit om live afscheid te komen nemen van alle fans in de Cegeka Arena. Once a Genkie, always a Genkie."

Bevestiging van de Genkse visie

Ook Head of Football Dimitri de Condé sprak met trots over de recordtransfer. "Kos is een uitzonderlijk talent, maar bovenal een jongen die elke dag beter wilde worden. We zijn uiteraard trots dat hij vandaag de grootste transfer uit de geschiedenis van onze club realiseert. Niet omdat records een doel op zich zijn, maar omdat ze bevestigen dat onze sportieve visie werkt."

"KRC Genk blijft investeren in mensen, in talent en in ontwikkeling. Dat een speler vanuit onze eigen werking de stap zet naar een Europese topclub als Borussia Dortmund is daar opnieuw het bewijs van. Natuurlijk vinden we het jammer dat we samen geen prijs hebben kunnen winnen. Dat had perfect in zijn verhaal én dat van onze club gepast. Iedereen binnen KRC Genk wenst Kos alle succes toe. Hij zal hier altijd welkom zijn."

Voor Genk betekent het vertrek van Karetsas opnieuw een enorme financiële én sportieve mijlpaal. De Limburgers tonen eens te meer dat hun jeugdopleiding tot de absolute top van Europa behoort.

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