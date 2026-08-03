Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

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De Europese lotingen hebben maandag opnieuw meer duidelijkheid gebracht voor de Belgische clubs. Na Union SG weten nu ook Anderlecht en STVV tegen wie ze mogelijk uitkomen in de beslissende voorronde van hun Europese campagne.