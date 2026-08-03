Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing
Foto: © photonews
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De Europese lotingen hebben maandag opnieuw meer duidelijkheid gebracht voor de Belgische clubs. Na Union SG weten nu ook Anderlecht en STVV tegen wie ze mogelijk uitkomen in de beslissende voorronde van hun Europese campagne.

Johan Walckiers

Ook AA Gent kent mogelijke laatste horde richting League Phase

Ook AA Gent weet intussen wie het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. Als de Buffalo's er eerst in slagen het Zweedse IFK Göteborg uit te schakelen, wacht een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Schotse Hibernian FC en het Noord-Macedonische KF Shkëndija.

De play-offs worden afgewerkt op donderdag 20 en donderdag 27 augustus. Als Gent ook die laatste hindernis neemt, plaatsen de Buffalo's zich voor de League Phase van de Conference League. Daarmee kennen nu ook Anderlecht, STVV en Union hun mogelijke volgende Europese tegenstanders.

De Europese lotingen hebben maandag opnieuw meer duidelijkheid gebracht voor de Belgische clubs. Na Union SG weten nu ook Anderlecht en STVV tegen wie ze mogelijk uitkomen in de beslissende voorronde van hun Europese campagne.

Anderlecht moet zich daarvoor wel eerst voorbij PAOK Thessaloniki werken in de derde voorronde van de Europa League. Na de kwalificatie tegen Hammarby wacht donderdag de heenwedstrijd in Griekenland, een week later volgt de return in het Lotto Park.

Bulgaarse of Kazachse tegenstander voor paars-wit

Als de Brusselaars ook PAOK uitschakelen, wacht in de play-offs een duel met Levski Sofia of Kairat Almaty. De heenwedstrijd wordt op 20 augustus afgewerkt in Bulgarije of Kazachstan, waarna Anderlecht op 27 augustus thuis de kwalificatie voor de League Phase kan proberen af te dwingen.

Mocht PAOK toch te sterk blijken, dan is het Europese avontuur nog niet voorbij. Anderlecht zakt in dat geval naar de play-offs van de Conference League, die eveneens op 20 en 27 augustus worden gespeeld.

STVV kent eveneens zijn mogelijke tegenstander

Ook STVV weet intussen welke ploeg het mogelijk treft in de play-offs van de Europa League. De Kanaries nemen het daarin op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Cypriotische Omonia Nicosia.

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STVV speelt op 20 augustus eerst een thuiswedstrijd op Stayen en trekt een week later naar Gibraltar of Cyprus voor de return.

Conference League al verzekerd

Voor de Limburgers is er bovendien goed nieuws: ongeacht de afloop van het tweeluik is Europees voetbal na de zomer verzekerd. STVV heeft immers al een ticket op zak voor de League Phase van de Conference League.

Ook Union SG kent intussen zijn mogelijke volgende tegenstander. Als de landskampioen erin slaagt Bodø/Glimt uit te schakelen in de derde voorronde van de Champions League, wacht in de play-offs een confrontatie met het Nederlandse NEC of Olympiakos. Daardoor zou Union, in tegenstelling tot een verre Europese verplaatsing, relatief dicht bij huis blijven.

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