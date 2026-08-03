Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino
Foto: © photonews
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De machtsstrijd aan de top van het wereldvoetbal bereikt een nieuw hoogtepunt. De relatie tussen UEFA en FIFA was al maanden bijzonder gespannen, maar na het afgevoerde plan van Gianni Infantino om een deel van het WK open te stellen voor private investeerders lijkt de breuk compleet.

De relatie tussen UEFA en FIFA zit diep in het slop. De spanning tussen Aleksander Ceferin en Gianni Infantino is geen nieuwtje: al tijdens het WK 2026 waren er openlijke verwijten, onder meer rond de zaak-Folarin Balogun, en Ceferin liet zich zelfs gelden door de WK-finale te boycotten nadat de Amerikaanse inmenging van toenmalig president Donald Trump te duidelijk werd.

Ook de kwestie rond scheidsrechter Omar Artan — die wegens een inreisverbod voor de VS de WK-oproep moest missen maar daarna de leiding kreeg over de Europese Supercup — maakte de breuk zichtbaar.

Infantino’s plan: een WK open voor private investeerders

De situatie escaleerde verder toen Infantino zijn controversiële project voorstelde: FIFA Forward Entreprise, een constructie die particuliere investeerders een rol zou geven in de organisatie van het Wereldkampioenschap. Het voorstel veroorzaakte een schokgolf binnen de internationale voetbalwereld en leidde tot felle reacties van meerdere confederaties.

UEFA reageerde het hardst: de Europese bond en haar 55 lidstaten kondigden aan dat ze, mochten de plannen blijven doorzetten, zouden overgaan tot een boycot van alle FIFA-competities. Ook de AFC sloot zich aan, en opvallend genoeg liet ook CONCACAF — met de Amerikaanse voetbalbond daarbinnen — haar ongenoegen horen.

Rechtszaken dreigen

Volgens een artikel in The Telegraph overweegt UEFA inmiddels juridische stappen tegen Infantino en andere betrokkenen bij de FFE, waaronder Joshua Kushner en bankgroep JP Morgan. In een document dat de krant inzag staat dat de Europesche bond “serieus overweegt gerechtelijke stappen te ondernemen, arbitrageprocedures in te leiden en/of klachten in te dienen bij toezichthouders in verband met en voortvloeiend uit het door de FIFA voorgestelde FFE-plan”.

UEFA vreest dat, nu de kritiek groeit en er vragen rijzen over mogelijke belangenconflicten — met name rond investeerders als Joshua Kushner, de broer van Jared Kushner — bewijsmateriaal kan verdwijnen. In haar boodschap vroeg UEFA expliciet dat “u en de FIFA onmiddellijk maatregelen nemen om alle documenten en informatie te identificeren, te lokaliseren en te bewaren die in uw bezit zijn”.

Het ultimatum: opstappen of motie van wantrouwen

Het uiteindelijke doel van de Europese bond is glashelder: Infantino weg krijgen nog voor het FIFA-congres van maart 2027 in Marokko, waar hij nu als grote favoriet geldt. Volgens The Telegraph heeft UEFA hem een keuze gegeven: vrijwillig opstappen of geconfronteerd worden met een motie van wantrouwen.

De procedures zijn geen onmogelijkheid voor UEFA: om een buitengewone algemene vergadering van de FIFA bijeen te roepen volstaan de stemmen van één vijfde van de lidstaten — dat zijn 43 landen. Met 55 leden hebben de Europeanen die drempel ruimschoots in handen, en ze staan verenigd tegen Infantino.

Betekent dat meteen ontslag?

Een motie van wantrouwen garandeert nog geen onmiddellijke val van de FIFA-president. Voor daadwerkelijke afzetting moeten meer dan de helft van de 211 aangesloten federaties stemmen — concreet 106 landen. Hoewel UEFA en AFC samen een groot blok vormen (bijvoorbeeld ongeveer 143 stemmen), betekent tegenstand tegen de FFE niet automatisch dat al die landen voor afzetting zullen stemmen.

Er zijn meerdere landen die openlijk achter Infantino blijven staan. De Qatarese bond — lid van de AFC — heeft haar steun al uitgesproken, en het is moeilijk voor te stellen dat Saoedi-Arabië via zijn recente afspraken over het WK 2034 tegen zou stemmen. Ook veel Afrikaanse federaties laten blijken hem te steunen; het uitbreiden van het WK naar 64 landen brengt voor die landen enorme inkomsten met zich mee, naast andere, minder zichtbare voordelen die tijdens Infantino’s ambtstermijn zijn verstrekt.

Wat nu?

De uitkomst blijft onzeker. UEFA beschikt over politieke en juridische instrumenten om druk uit te oefenen, maar het winnen van een daadwerkelijke afzettingsstemming vereist een bredere meerderheid in een complex schaakspel van belangen. De komende maanden zullen beslissend zijn: juridische stappen kunnen bewijs veiligstellen en de politieke strijd verder aanwakkeren, terwijl Infantino zich op steun binnen groepen buiten Europa kan blijven beroepen.

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