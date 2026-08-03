Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Romelu Lukaku heeft de Anderlecht-fans opnieuw even laten wegdromen. De Rode Duivel postte op Instagram een foto waarop te zien is dat hij door Anderlecht rijdt, met daarbij de postcode 1070 van de gemeente Anderlecht.

Het was voldoende om de speculaties over een mogelijke terugkeer naar zijn jeugdclub opnieuw volop te doen oplaaien.

Op sociale media werd de foto massaal gedeeld door supporters van paars-wit. Voor velen is het opnieuw een kleine aanwijzing dat Big Rom ooit terugkeert naar het Lotto Park. Toch moet de realiteit voorlopig genuanceerd worden: op dit moment is er geen sprake van een concrete transfer naar Anderlecht.

Lukaku zoekt nog naar volgende stap

Lukaku zit momenteel nog met een andere transferkwestie. De spits moet eerst nog een akkoord vinden met Napoli over zijn vertrek. De Italiaanse kampioen haalde hem vorig jaar definitief binnen, maar een langer verblijf in Napels lijkt niet langer vanzelfsprekend.





De voorbije weken deden verschillende geruchten de ronde over de toekomst van de 32-jarige aanvaller. Vooral een overstap naar de MLS wordt genoemd, terwijl ook Turkse clubs interesse zouden tonen. Lukaku staat dus voor een belangrijke keuze over het vervolg van zijn carrière.

Ondertussen verblijft de aanvaller regelmatig in België, waar hij tijd doorbrengt met zijn zoontjes. Daarnaast laat hij zich ook geregeld zien op het oefencomplex van Anderlecht in Neerpede. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de band met zijn ex-club opnieuw zichtbaar wordt.

"Ik keer ooit terug naar Anderlecht"

Lukaku heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij op een dag opnieuw het shirt van Anderlecht wil aantrekken. De spits groeide op bij paars-wit en brak er als tiener door voor hij naar Chelsea trok. Sindsdien speelde hij voor de grootste clubs van Europa, maar zijn liefde voor Anderlecht is altijd gebleven.

Wanneer die langverwachte terugkeer er komt, blijft voorlopig de grote vraag. Een comeback deze zomer lijkt momenteel niet aan de orde, maar elke kleine hint van Lukaku zorgt ervoor dat de droom bij de Anderlecht-aanhang opnieuw begint te leven.