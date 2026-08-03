Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku heeft de Anderlecht-fans opnieuw even laten wegdromen. De Rode Duivel postte op Instagram een foto waarop te zien is dat hij door Anderlecht rijdt, met daarbij de postcode 1070 van de gemeente Anderlecht.

Het was voldoende om de speculaties over een mogelijke terugkeer naar zijn jeugdclub opnieuw volop te doen oplaaien.

Op sociale media werd de foto massaal gedeeld door supporters van paars-wit. Voor velen is het opnieuw een kleine aanwijzing dat Big Rom ooit terugkeert naar het Lotto Park. Toch moet de realiteit voorlopig genuanceerd worden: op dit moment is er geen sprake van een concrete transfer naar Anderlecht.

 

Lukaku zoekt nog naar volgende stap

Lukaku zit momenteel nog met een andere transferkwestie. De spits moet eerst nog een akkoord vinden met Napoli over zijn vertrek. De Italiaanse kampioen haalde hem vorig jaar definitief binnen, maar een langer verblijf in Napels lijkt niet langer vanzelfsprekend.

De voorbije weken deden verschillende geruchten de ronde over de toekomst van de 32-jarige aanvaller. Vooral een overstap naar de MLS wordt genoemd, terwijl ook Turkse clubs interesse zouden tonen. Lukaku staat dus voor een belangrijke keuze over het vervolg van zijn carrière.

Ondertussen verblijft de aanvaller regelmatig in België, waar hij tijd doorbrengt met zijn zoontjes. Daarnaast laat hij zich ook geregeld zien op het oefencomplex van Anderlecht in Neerpede. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de band met zijn ex-club opnieuw zichtbaar wordt.

"Ik keer ooit terug naar Anderlecht"

Lukaku heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij op een dag opnieuw het shirt van Anderlecht wil aantrekken. De spits groeide op bij paars-wit en brak er als tiener door voor hij naar Chelsea trok. Sindsdien speelde hij voor de grootste clubs van Europa, maar zijn liefde voor Anderlecht is altijd gebleven.

Wanneer die langverwachte terugkeer er komt, blijft voorlopig de grote vraag. Een comeback deze zomer lijkt momenteel niet aan de orde, maar elke kleine hint van Lukaku zorgt ervoor dat de droom bij de Anderlecht-aanhang opnieuw begint te leven.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

21:30
1
'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

22:30
2
Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

22:00
Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten? Analyse

Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten?

21:00
De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

18:00
10
DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

20:30
DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

20:00
DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

19:00
Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

18:40
1
Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

18:20
Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

17:00
Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

17:30
1
Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

15:26
4
Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

16:30
1
"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

16:00
Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

15:30
Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

15:20
5
Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

15:00
Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

14:30
11
Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

11:30
8
Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

13:30
10
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

12:57
2
Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

12:30
4
Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

12:21
7
Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

12:00
Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

11:15
UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

11:00
6
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

10:21
5
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

09:30
1
Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

09:15
2
Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

09:00
Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

Jess Thorup haalt opvallend lichtpunt uit moeilijke test van Genk

08:30
1
Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

08:15
6
Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel

02/08
18
Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

Jesse Bisiwu (ex-Club Brugge) spreekt zich uit na opvallende transfer naar Barcelona

08:00
'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

'Standard wil meerdere deals van Anderlecht kapen'

23:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Sedona Sedona over Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League Sedona Sedona over Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad Glenn Merchie Glenn Merchie over Anderlecht wil kern verder afslanken en voor één overbodige speler is er al concrete interesse Geert66 Geert66 over Exit Lukaku: dit team wil héél snel schakelen voor Rode Duivel Union 60 Union 60 over Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato Union 60 Union 60 over Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme rinus michels rinus michels over 'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent' DKMA DKMA over Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen LordJozef LordJozef over Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved