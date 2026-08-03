Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Club Brugge blijft aandringen voor Edmund Baidoo, maar RB Salzburg heeft ook een derde bod van tien miljoen euro afgewezen. De 20-jarige aanvaller wil zelf naar Jan Breydel en zou zelfs niet meer meetrainen om een transfer af te dwingen. Blauw-zwart bekijkt tegelijk alternatieven.

Club Brugge heeft een derde poging ondernomen om Edmund Baidoo naar Jan Breydel te halen, maar ook dat bod is door RB Salzburg afgewezen. Blauw-zwart legde een pakket van tien miljoen euro op tafel. De transfer is daarmee nog niet definitief van de baan, want de 20-jarige aanvaller wil zelf nog altijd naar Brugge.

Volgens Sacha Tavolieri blijft Baidoo vastberaden om de overstap te maken. Club Brugge onderzoekt intussen ook andere pistes, maar houdt het dossier van de Ghanees open. Salzburg heeft geen reden om haast te maken. Baidoo ligt er nog tot juni 2029 onder contract en de Oostenrijkers kunnen daardoor een hogere prijs blijven vragen.

🇬🇭 More on our exclusive report from July 21 regarding the talks between Edmund Baidoo and Club Brugge.



🔴⚪️ RB Salzburg rejected a third offer worth a €10M package, but the deal is NOT off yet for Baidoo, still determined to join Blauw & Zwart. Club working on several options… pic.twitter.com/UQc57QoFaR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2026

Speler voert zelf de druk op

Volgens de Oostenrijkse pers traint Baidoo momenteel zelfs niet meer mee. Daarmee zou hij druk proberen te zetten op zijn club om alsnog tot een akkoord met Club Brugge te komen. Salzburg lijkt daar voorlopig niet voor te plooien en heeft ook het derde voorstel naast zich neergelegd.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Baidoo op acht miljoen euro. Het Brugse bod ligt daar dus boven, maar Salzburg kijkt ook naar zijn leeftijd en contractduur. De spits is nog maar twintig en verzamelde al behoorlijk wat ervaring in Oostenrijk.



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Baidoo kwam in 2024 over van het Noorse Sogndal. Die club had hem amper een halfjaar eerder vanuit Ghana naar Europa gehaald. Bij Salzburg groeide hij verder door en kwam hij inmiddels 69 keer in actie. Daarin maakte hij dertien doelpunten en gaf hij zeven assists.

Club bekijkt ook andere namen

Voor Club Brugge wordt het stilaan een dure operatie. De speler zelf heeft zijn keuze gemaakt, maar zonder akkoord met Salzburg verandert er niets. Blauw-zwart wil de aanval versterken en volgt daarom meerdere opties tegelijk.

Een vierde bod is nog niet uitgesloten, al is niet duidelijk hoeveel Salzburg precies verlangt. Voorlopig blijft het verschil tussen beide clubs bestaan en wacht Baidoo op een doorbraak.