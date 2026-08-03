Timmy Simons hakt keepersknoop door bij OH Leuven

De strijd onder de lat bij OH Leuven is voorlopig beslist. Na weken van concurrentie heeft coach Timmy Simons gekozen voor Dani van den Heuvel als eerste doelman. Maar waarom viel de keuze op de Nederlander en wat betekent dat voor Tobe Leysen?

Simons kiest voor Van den Heuvel

De oefennederlaag tegen LOSC Lille (3-6) leverde heel wat doelpunten op, maar ook een belangrijk antwoord op de grootste vraag van de voorbereiding. Dani van den Heuvel begint het seizoen als eerste doelman van OH Leuven.

Coach Timmy Simons bevestigde die beslissing na afloop tegenover Het Belang van Limburg. "Het was fiftyfifty. Maar op een gegeven moment hebben we een keuze gemaakt, gebaseerd op wat we gezien hebben op training. Op dit moment is hij dus onze eerste doelman", klinkt het. Daarmee lijkt de keepersdiscussie, althans voorlopig, beslecht.

Hoewel Van den Heuvel zes doelpunten incasseerde tegen Lille, wil Simons daar niet te zwaar aan tillen. "We hebben een aantal doelpunten zelf in de hand gewerkt, daar moeten we slimmer in worden," aldus de coach. Volgens hem lag het probleem vooral bij het collectieve verdedigen en niet uitsluitend bij de doelman.

Wie is Dani van den Heuvel?

De 22-jarige Dani van den Heuvel werd geboren op 28 februari 2004 in Nederland. De doelman genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, waar hij jarenlang als een veelbelovend talent gold. Via Jong Ajax verzamelde hij ervaring in het profvoetbal, waarna hij deze zomer de overstap maakte naar OH Leuven.

Van den Heuvel tekende in Leuven een meerjarig contract, waardoor de club hem ziet als een doelman voor de toekomst. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 400.000 euro. Hij staat bekend als een moderne keeper die comfortabel is aan de bal en actief meespeelt in de opbouw, iets wat perfect aansluit bij de voetbalvisie van Timmy Simons.





Tobe Leysen moet voorlopig vrede nemen met bank

Voor Tobe Leysen is het een bittere ontgoocheling. De 23-jarige Belg, geboren op 6 maart 2003, doorliep de jeugdopleiding van OH Leuven en groeide de voorbije seizoenen uit tot een vertrouwd gezicht binnen de A-kern. Hij deed ook ervaring op tijdens uitleenbeurten en kreeg vorig seizoen meerdere kansen in de Jupiler Pro League.

Leysen ligt nog tot eind 2027 onder contract bij OHL en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 800.000 euro, dubbel zoveel als zijn concurrent. Toch gaf Simons de voorkeur aan Van den Heuvel, vooral op basis van de prestaties tijdens de voorbereiding.

Dat betekent niet dat Leysen uit beeld verdwijnt. Met een lang seizoen, mogelijke blessures en bekermatchen zal ook hij ongetwijfeld nog zijn kansen krijgen.

Concurrentiestrijd blijft leven

Hoewel Simons duidelijkheid heeft gecreëerd, is de strijd onder de lat niet definitief beslecht. De coach benadrukte dat de voorbereiding nog niet volledig is afgerond en dat de ploeg nog enkele weken nodig heeft om topfit te geraken. Bovendien moeten nieuwkomers zoals Takuya Ogiwara, Shin Yamada, Jamie Lawrence en Emmanuel Addai nog volledig integreren.

Voorlopig begint OH Leuven dus met Dani van den Heuvel als nummer één. Maar in een lang seizoen kan de hiërarchie snel veranderen. Leysen zal ongetwijfeld alles op alles zetten om zijn plaats onder de lat opnieuw op te eisen, terwijl Van den Heuvel nu moet bewijzen dat het vertrouwen van Simons terecht is.