Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem
Foto: © photonews
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Zion Suzuki staat opnieuw voor een grote stap in zijn carrière. Paris Saint-Germain heeft 33 miljoen euro over voor de ex-doelman van STVV en stelde hem al zijn project voor. In Parijs wacht mogelijk een rol achter Matveï Safonov, al staat ook Juventus nog op de uitkijk.

Wie had tijdens zijn periode bij STVV durven voorspellen dat Zion Suzuki (23) zou uitgroeien tot een van de meest gegeerde doelmannen van Europa? De Japanner verliet Stayen in 2024 voor 8,2 miljoen euro en trok na amper 32 wedstrijden voor de Kanaries naar Parma.

Suzuki was spectaculair en in staat om topwedstrijden te keepen, maar ging ook geregeld in de fout. Hij leek nog een extra stap te moeten zetten voor hij echt klaar was voor de Europese top.

Die stap heeft hij in twee seizoenen in de Serie A duidelijk gezet. De in New Jersey geboren doelman groeide uit tot een van de beste keepers in Italië en wordt intussen op 30 miljoen euro geschat door Transfermarkt. Deze zomer kan hij Parma alweer verlaten.

Zion Suzuki als doublure van Safonov bij PSG?

Volgens Fabrizio Romano heeft Paris Saint-Germain een bod van 33 miljoen euro uitgebracht op de Japanse international. De Franse topclub zou Suzuki ook al zijn sportieve project hebben voorgesteld. Suzuki liet zich bovendien opmerken met Japan tijdens het WK 2026. Dat deed hij nadat hij een deel van het seizoen 2025-2026 had gemist door een blessure.

Het blijft de vraag welke rol Zion Suzuki bij PSG zou krijgen. Matveï Safonov is er inmiddels de eerste doelman, nadat hij Lucas Chevalier uit de ploeg speelde. Die laatste is ontevreden over zijn situatie en zoekt naar een uitweg.

Suzuki zou in Parijs dus wellicht als vervanger van Chevalier worden gehaald en zo de doublure van Safonov worden. Luis Enrique staat er wel om bekend dat hij graag roteert, zeker tijdens lange seizoenen. Dat is overigens ook een van de argumenten die een transfer van Mika Godts naar PSG aantrekkelijk kunnen maken.

Suzuki zou al de tweede nieuwe doelman worden die PSG deze zomer aantrekt. Ook het 18-jarige toptalent Alessandro Longoni kwam over van AC Milan, maar hij wordt voorlopig niet als volwaardige optie binnen de rotatie gezien.

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