'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'
Foto: © photonews
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Er is nog werk aan de winkel bij RSC Anderlecht. Aan de ploeg, maar ook aan het werk rondom de ploeg. Welke spelers vertrekken nog, welke blijven en welke gaan er nog gehaald worden? Het huiswerk is nog niet af.

Spelers als Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini, Tristan Degreef en Mihajlo Cvetkovic zagen de voorbije weken enkele jongeren hen voorbijsteken in de pikorde. Dat is opvallend, maar eigenlijk niet voor de nieuwe coach. 

Die kijkt namelijk duidelijk niet naar namen of status, ook niet bij een instituut als Anderlecht. "Bij mij gelden voor iedereen dezelfde regels. Leeftijd of naam spelen geen rol. Wie wil spelen, moet presteren en elke dag hard werken. Ik speel geen spelletjes", aldus Bruno daarover.

Vertrekken Bertaccini en Degreef bij RSC Anderlecht?

Stroeykens en Cvetkovic zijn natuurlijk nog piepjong, maar wat zegt dat dan voor Bertaccini - vorig jaar met grote trom in huis gehaald van bij STVV, maar toch deels door blessure onder de verwachtingen gebleven - en Degreef?

Mogen zij vertrekken? Volgens Het Laatste Nieuws zal er bij een goede aanbieding alvast niet moeilijk gedaan worden om beide spelers per se in huis te houden. Ook Sudpresse liet eerder al weten dat de deur voor beiden op een kier staat.

Wat gaat er gebeuren met Yari Verschaeren?

En dan is er nog de vraag wat er gaat gebeuren met Yari Verschaeren. Ook over hem zijn er ondertussen de nodige transfergeruchten aan het lopen. Zo werd hij zelfs al gelinkt aan een mogelijke overstap naar Royal Antwerp FC. Dat zou een bijzondere overstap zijn, al hoeft het op zich ook weer niet te verbazen.

Anderlecht verlengde zijn contract niet afgelopen zomer en dus kan hij zelf kiezen waar hij heen gaat. "Ik hoop dat Antwerp hem in huis gaat halen, maar ik weet van niets", aldus Jorn Vancamp daarover in Café Constant. Hij - en met hem Ariël Jacobs - zou het een goede keuze vinden. "Het is normaal dat je zenuwachtig zou worden als de competitie begint." En de druk van even weg zijn bij Anderlecht kan hem zeker deugd doen.

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Antwerp
Adriano Bertaccini
Tristan Degreef
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