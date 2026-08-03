Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union SG weet welke tegenstander wacht als het erin slaagt om Bodø/Glimt uit te schakelen in de derde voorronde van de Champions League. Dat wordt ofwel een tripje naar Griekenland of naar Nederland.

De Brusselaars treffen in dat geval het Nederlandse NEC Nijmegen of het Griekse Olympiakos in de play-offs, de laatste horde richting de competitiefase van het kampioenenbal.

Union werkt dinsdag eerst de heenwedstrijd af tegen Bodø/Glimt op het veld van KV Diksmuide-Oostende. De Noorse vice-kampioen geldt als een bijzonder lastige tegenstander, zeker op zijn kunstgrasveld en net onder de poolcirkel.

Slaagt de Belgische landskampioen erin om die dubbele confrontatie te overleven, dan lonkt een aantrekkelijk duel in de volgende ronde.

Geen nieuwe verre verplaatsing

De winnaar van Union-Bodø/Glimt neemt het immers op tegen de winnaar van het tweeluik tussen NEC Nijmegen en Olympiakos. Dat betekent ook dat Union, in tegenstelling tot de trip naar Noord-Noorwegen, geen extreem verre Europese verplaatsing meer wacht als het de play-offs bereikt.

Een duel met NEC zou bovendien een korte verplaatsing naar Nederland betekenen, terwijl ook een confrontatie met Olympiakos logistiek een stuk eenvoudiger is dan een nieuwe reis richting Scandinavië.





Eerst ligt de focus uiteraard volledig op Bodø/Glimt. David Hubert en zijn spelers hopen zich voor het eerst in de clubgeschiedenis via de voorrondes te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. Lukt dat, dan wacht in de play-offs dus NEC of Olympiakos als laatste obstakel.