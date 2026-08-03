Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Sporting Hasselt heeft afgelopen weekend zijn oefenwedstrijd met overtuigende cijfers gewonnen. Na een zwakke eerste helft draaide de ploeg van Jo Christiaens de situatie na de pauze volledig om. Toch was niet alles positief, want een blessure van Wilson Da Costa zorgt voor ongerustheid.

Hasselt toont twee gezichten

Sporting Hasselt kende een moeilijke start op bezoek bij Eendracht Aalst. De thuisploeg trok met een 1-0-voorsprong de rust in en strafte het slordige spel van de Limburgers af. Na de pauze volgde echter een compleet ander wedstrijdbeeld.

“Onze eerste helft kon beter. We voetbalden te enthousiast waardoor er flink wat onzorgvuldigheden in ons spel zaten”, vertelde trainer Jo Christiaens aan Het Belang van Limburg. Die woorden vatten het eerste bedrijf perfect samen, waarin Hasselt te veel balverlies leed en te weinig controle had.

Sterke reactie na de rust

Na amper één minuut in de tweede helft bracht Bounou de bezoekers langszij. Vervolgens zorgden Vankerkhoven, Ngoyi en Milts voor een indrukwekkende ommekeer. In nauwelijks een halfuur tijd boog Sporting Hasselt een 1-0-achterstand om in een overtuigende 1-4-zege.

Christiaens zag precies wat hij wilde zien. "Na rust ging het veel beter. Toen namen we wel de juiste beslissingen aan de bal en bogen we de 1-0-achterstand vlot om naar een 1-4-zege." Het was een opsteker met het oog op de competitiestart in de Challenger Pro League.

Blessure Da Costa overschaduwt overwinning

Toch hing er ook een donkere wolk boven de ruime zege. Nieuwkomer Wilson Da Costa liep vorige week een spierblessure op en onderzoeken brachten een scheur in de hamstring aan het licht. Daardoor is hij hoogst onzeker voor de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen.





Ook Jourquin ontbrak wegens ziekte, terwijl Sanusi na een knieblessure deze week opnieuw aansluit bij de groepstraining. De medische staf hoopt hem tijdig speelklaar te krijgen.

Klaar voor de competitiestart

Een kwartier voor affluiten voerde Christiaens bijna een volledige ploegwissel door. Daarmee wilde hij zoveel mogelijk spelers wedstrijdritme geven in aanloop naar de start van de competitie. "De competitie komt eraan. We bouwen stilaan op naar een load van 90 minuten," besloot de trainer.

Sporting Hasselt kan zo met vertrouwen vooruitblikken na een overtuigende tweede helft. De vraag blijft alleen of Da Costa tijdig fit raakt om zijn nieuwe ploeg meteen te helpen wanneer het echte werk begint. De competitie wordt op vrijdag 14 augustus geopend tegen Dender.