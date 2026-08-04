16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Ondanks de vele afwezigen heeft Bayern München zijn stage in Zuid-Korea ingezet met een 1-2-zege tegen Jeju United. Na de oefenwedstrijd maakte Vincent Kompany de balans op en stond hij vooral stil bij de intensiteit en de kansen voor enkele jonge spelers.

Felipe Chávez opende al vroeg de score voor Bayern München (11’). Enkele minuten later bracht Chang-min Lee Jeju langszij (15’), maar vlak voor de rust bezorgde Bastian Assomo de Duitsers opnieuw de voorsprong (41’). In de tweede helft veranderde de stand niet meer.

Vincent Kompany hield een positief gevoel over aan de wedstrijd. "Beide ploegen hebben vandaag veel energie in de match gestoken. Ze hebben laten zien dat je ook van een oefenwedstrijd een goede wedstrijd kunt maken. Het was interessant voor zowel Jeju als voor ons, omdat we enkele spelers aan het werk konden zien die normaal minder vaak spelen. Over het algemeen was het een positieve partij, met een goede intensiteit en zonder blessures."

De Belgische trainer wees er ook op dat Bayern niet met al zijn jonge spelers was afgereisd. "We mogen niet vergeten dat we niet al onze jongeren hier bij ons hebben. Denk bijvoorbeeld aan Kiala, Daiber, Wisdom Mike en Osmani. Het blijft belangrijk om hen informatie mee te geven, hen te begeleiden en hen te stimuleren om stappen vooruit te zetten."

Geen druk op de jonge spelers van Bayern

Kompany wil de druk op zijn jonge talenten bewust laag houden. "Voor mij rust er geen enkele druk op die jongens. Ze zitten nog volop in hun leerproces. Neem Basti Assomo en zijn doelpunt als voorbeeld: we wisten dat hij dit in zich had. Hij heeft als aanvaller nog veel punten waarop hij kan verbeteren, maar voor een speler van zestien jaar is dit een mooie prestatie."



"Guido en Chávez zijn iets ouder dan Basti. Sommigen staan dicht bij een volgende stap, bij ons of elders. Het is aan ons om hen op dat traject te begeleiden. Zij moeten vooral blijven werken", besluit hij. Vrijdag neemt Bayern München het op tegen Aston Villa. Dat wordt vermoedelijk een zwaardere test tegen een van de sterkste ploegen uit Engeland.