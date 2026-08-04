Ajax neemt grote beslissing over Mika Godts na bod van PSG

Mika Godts wil naar Paris Saint-Germain, maar Ajax houdt de deur voorlopig dicht. Het eerste bod van 45 miljoen euro werd resoluut geweigerd, omdat de Amsterdammers voor hun 21-jarige Rode Duivel een bedrag van ruim boven de 60 miljoen euro verlangen.

Ajax heeft het eerste bod van Paris Saint-Germain op Mika Godts resoluut afgewezen. De Franse topclub legde veertig miljoen euro vast op tafel, aangevuld met vijf miljoen euro aan haalbare bonussen. In Amsterdam vinden ze dat voorstel onvoldoende om zelfs maar aan echte onderhandelingen te beginnen.

Volgens De Telegraaf heeft technisch directeur Jordi Cruijff daarom geen tegenbod gedaan. Ajax wacht op een realistischer voorstel en mikt op een bedrag dat ruim boven de zestig miljoen euro ligt. PSG is nu opnieuw aan zet, terwijl Godts zelf de ontwikkelingen moet afwachten.

Ajax beschouwt Godts als bijna onmisbaar

De hoge vraagprijs heeft niet alleen met zijn contract te maken. Godts ligt nog tot juni 2029 vast en groeide vorig seizoen uit tot een van de belangrijkste aanvallers van Ajax. In 32 wedstrijden in de Eredivisie scoorde hij 17 keer en gaf hij 12 assists.

Cruijff ziet in de 21-jarige Belg een speler die Ajax kan helpen in de titelstrijd. Een verkoop is daarom alleen bespreekbaar wanneer PSG een uitzonderlijk bedrag neerlegt. De Parijzenaars beschikken bovendien over ruime financiële mogelijkheden en verkochten deze zomer zelf al voor ongeveer 160 miljoen euro aan spelers.

Transfermarkt schat Godts momenteel op 35 miljoen euro. Ajax kijkt echter vooral naar zijn rendement, leeftijd, lange contract en verdere groeimarge. Sinds zijn komst van KRC Genk in januari 2023 verzamelde de linksvoor 113 wedstrijden voor de Amsterdamse hoofdmacht. Daarin was hij goed voor 25 doelpunten en 27 assists.





Persoonlijk akkoord ligt al klaar

Het persoonlijke luik vormt geen probleem. Makelaar Niels De Jonck bevestigde eerder dat Godts op hoofdlijnen akkoord is met PSG over een contract tot 2031 of 2032. De Rode Duivel wil de stap naar Parijs zetten, maar heeft daarvoor nog de toestemming van Ajax nodig.

Godts debuteerde al voor de Belgische nationale ploeg, al maakte hij geen deel uit van de WK-selectie. Onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel kan hij opnieuw in beeld komen. Eerst moet duidelijk worden of PSG bereid is om zijn bod fors te verhogen.