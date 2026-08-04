Analyse Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo
Foto: AI generated
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Standard haalt na het vertrek van René Mitongo geen nieuwe centrumspits meer. De Rouches vertrouwen op hun vier huidige aanvallers, met Bernard Nguene als mogelijke verrassing, terwijl Sylvester Jasper vooral voor extra creativiteit en rendement op de flanken moet zorgen.

Met Sylvester Jasper heeft Standard zijn zevende zomertransfer afgerond. De Bulgaar is normaal gezien ook de laatste offensieve versterking, tenzij in de slotfase van de mercato nog een basisspeler voor een stevig bedrag vertrekt.

Het profiel van de in Londen geboren flankaanvaller verraste sommigen. Jasper speelt vooral op links, maar kan ook op de rechterflank uit de voeten. Na het vertrek van René Mitongo naar Trabzonspor hadden heel wat supporters eerder een nieuwe centrumspits verwacht.

Standard tevreden over zijn vier spitsen

Dat was echter niet het plan van de Luikse directie. Met Dennis Ayensa, Timothé Nkada, Bruny Nsimba en Bernard Nguene beschikt Standard al over vier opties voorin. Vooral die laatste zou weleens een van de geslaagde gokjes van het seizoen kunnen worden.

Nguene scoorde drie keer in de eerste twee oefenwedstrijden en liet ook daarna goede dingen zien, zelfs in partijen waarin Standard moeilijk tot doelpunten kwam, zoals tegen Dunkerque, Juventus en Arminia Bielefeld.

“Ik ben heel tevreden over Bernard Nguene”, vertelde Vincent Euvrard na de nipte zege tegen de Duitsers. “Hij viel misschien niet enorm op omdat hij een ondankbare rol had tussen de flankaanvallers, Casper Nielsen en Rayan Touzghar. Toch liet hij zien dat hij met zijn snelheid en kracht wel degelijk kan wegen op een wedstrijd.”

Nguene kwam in januari over van Nice. Aanvankelijk dacht hij dat het om een uitleenbeurt ging en dat hij daarna nog een nieuwe kans zou krijgen bij de Franse club. Begin februari kreeg hij echter te horen dat Standard en Nice een akkoord hadden bereikt over een definitieve transfer. De toen 19-jarige spits tekende in Luik voor tweeënhalf jaar.

Wordt dit het jaar van de doorbraak voor Nguene?

Daarbij wordt soms vergeten dat Nguene pas op 4 augustus 2026 zijn twintigste verjaardag viert. Vorig seizoen maakte hij nog geen grote indruk, maar hij moest eerst verwerken dat zijn toekomst plots niet langer bij Nice lag.

De Franse club had hem in 2024 weggehaald bij Brasseries du Cameroun voor de U19 en geloofde aanvankelijk sterk in hem. Dat onverwachte afscheid kan zijn moeizame eerste maanden bij Standard mee verklaren.

Dat lijkt nu achter de rug. Nguene scoorde vorig seizoen één keer in ongeveer 300 speelminuten, maar verzamelt deze voorbereiding duidelijk punten. Hij biedt een ander profiel in de spits en kan ook uitwijken naar de flanken om de veldbezetting te veranderen.

Met vier centrumspitsen voor twee plaatsen vond Standard een extra aanwinst daar niet nodig. De club gelooft dat de aanwezige aanvallers voldoende doelpunten kunnen maken. De volgende opdracht wordt om hen vaak genoeg in scoringspositie te brengen. Daar kan de komst van Jasper bij helpen.

Sylvester Jasper als nieuwe aangever

Jasper was vorig seizoen in Servië goed voor zeven doelpunten en zeven assists in 34 competitiewedstrijden. De 24-jarige Bulgaar kan dus zowel zelf scoren als anderen bedienen.

“Het is een speler die hier een uitdaging moet aangaan”, aldus Euvrard. Jasper moet zijn prestaties uit Servië nu herhalen in een sterkere competitie. Ook bij de jeugd van Fulham kon hij eerder al mooie statistieken voorleggen.

Standard heeft nood aan zo’n beslissende speler. De voorbereiding toonde dat de ploeg het tegen sterkere tegenstanders nog moeilijk heeft om voldoende kansen te creëren. Tegen Verlaine en Aubel lukte dat beter, maar tegen ploegen van een hoger niveau bleef het probleem zichtbaar.

Jasper speelde vorig seizoen overigens ook niet bij een ploeg die voortdurend kansen bij elkaar voetbalde. Volgens Footy Stats produceerde zijn team gemiddeld 1,37 expected goals per wedstrijd. Dat is wel nog altijd meer dan de 1,16 van Standard in het seizoen 2025-2026. Toch wist hij sterke cijfers neer te zetten.

Op papier lijkt Jasper dan ook een logische keuze. Met zijn komst sluit Standard het offensieve luik van de mercato af. De Rouches zoeken nog wel naar een verdedigende middenvelder en houden intern verschillende pistes klaar voor het geval er nog basisspelers vertrekken.

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