Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn de voorspellingen

Het was een belangrijke maandag voor het Belgisch voetbal. De verschillende Belgische teams kwamen te weten hoe hun maand augustus er in Europa nog verder kan uitzien. En plots mogen we toch wel stellen dat er hoop mag zijn op vijf ploegen in de League Phase van het Europees verhaal.

Champions League: Club Brugge is er al

Zoals geweten is Club Brugge als kampioen al veel langer dan vandaag zeker van de League Phase in de Champions League. Zij kunnen zich op die manier rustig voorbereiden op die eerste wedstrijden binnen meer dan een maand pas.

Hun plaatsing voor de League Phase levert ook meteen zes bonuspunten op voor de Belgische coëfficiënt (1.200 punten na deling door de vijf Belgische ploegen die in Europa mogen aantreden), waardoor we toch al een flinke slag slaan.

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Union SG kan die slag alleen maar beter maken. Als ook zij de League Phase weten te bereiken, zou dat meteen ook een flinke slok punten schelen. Niet alleen zouden ze ook de bonus pakken, maar en passant schakelen ze ook nog eens twee ploegen uit waardoor ze minstens twee keer winnen (of vier keer gelijkspelen na 90 minuten, maar dat levert evenveel punten op) en zo extra sprokkelen.

De Brusselaars krijgen in de derde voorronde vanaf dinsdagavond Bodo/Glimt voorgeschoteld. Loopt het mis? Dan zijn ze meteen zeker van de League Phase van de Europ League - ze moeten dan niet meer aan de bak in de play-offs. Hoe dat komt? Dat heeft een duidelijke reden.

Champions League: Union SG is niet kansloos

En als het tegen de Noren wél goed afloopt? De Brusselaars treffen in dat geval het Nederlandse NEC Nijmegen of het Griekse Olympiakos in de play-offs, de laatste horde richting de League Phase van het kampioenenbal.



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De kans dat het goed afloopt is niet groter dan 50 procent kans, maar de Brusselaars waren geen reekshoofd en hadden het doorheen de twee rondes veel slechter kunnen treffen. En er is dus nog het opvangnet van de Europa League.

Europa League: STVV mag dromen

De Kanaries nemen het in de play-offs van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen de Lincoln Red Imps (Gibraltar) en Omonia Nicosia (Cyprus). De Kanaries spelen eerst op Stayen en een weekje later in Gibraltar of Cyprus.

Ook dat valt - zeker gezien het statuut van de Kanaries in die ronde - zeker mee. En bovendien heeft ook STVV een opvangnet om toch sowieso een League Phase te spelen. En misschien is de Conference League zelfs meer op maat van de Limburgers.

Europa League: Anderlecht met pittige loting en deels een opvangnet

Anderlecht moet zich eerst voorbij PAOK Thessaloniki werken in de derde voorronde van de Europa League. Na de kwalificatie tegen Hammarby wacht donderdag de heenwedstrijd in Griekenland, een week later volgt de return in het Lotto Park.

Als de Brusselaars ook PAOK uitschakelen, wacht in de play-offs een duel met Levski Sofia of Kairat Almaty. De heenwedstrijd wordt op 20 augustus afgewerkt in Bulgarije of Kazachstan, waarna Anderlecht op 27 augustus thuis de kwalificatie voor de League Phase kan proberen af te dwingen. Een pittige en verre loting, maar als ze PAOK uitschakelen, dan zijn ze ook zeker van minstens een League Phase.

En als PAOK toch te sterk is? Dan is het Europese avontuur ook nog niet voorbij. Anderlecht zakt in dat geval naar de play-offs van de Conference League, die eveneens op 20 en 27 augustus worden gespeeld. Daar is de mogelijke tegenstander de winnaar van SK Brann tegen Apollon Limassol en dan wordt er eerst thuis gespeeld en daarna in Noorwegen of Cyprus.Conference League: KAA Gent ziet kansen stijgen

KAA Gent weet intussen wie het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. Als de Buffalo's er eerst in slagen het Zweedse IFK Göteborg uit te schakelen, wacht een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Schotse Hibernian FC en het Noord-Macedonische KF Shkëndija.

Opmerkelijk: daardoor zijn de Buffalo's bij de sterkst stijgende ploegen om toch een Europese League Phase te halen. Ze zijn het enige team zonder opvangnet, maar beide tegenstanders die hen nog wachten lijken haalbaar.

De statistiekenbureaus voorspellen dat Union SG de Europa League gaat halen en Anderlecht, STVV en KAA Gent de Conference League. Dat zou een mooi minimum zijn, maar we hopen natuurlijk op nog iets hogere League Phases.