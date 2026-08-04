Analyse Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn de voorspellingen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Zijn de Europese kansen richting vijf teams in Europa gestegen? Dit zijn de voorspellingen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het was een belangrijke maandag voor het Belgisch voetbal. De verschillende Belgische teams kwamen te weten hoe hun maand augustus er in Europa nog verder kan uitzien. En plots mogen we toch wel stellen dat er hoop mag zijn op vijf ploegen in de League Phase van het Europees verhaal.

Champions League: Club Brugge is er al

Zoals geweten is Club Brugge als kampioen al veel langer dan vandaag zeker van de League Phase in de Champions League. Zij kunnen zich op die manier rustig voorbereiden op die eerste wedstrijden binnen meer dan een maand pas.

Hun plaatsing voor de League Phase levert ook meteen zes bonuspunten op voor de Belgische coëfficiënt (1.200 punten na deling door de vijf Belgische ploegen die in Europa mogen aantreden), waardoor we toch al een flinke slag slaan.

Tresoldi Nicolò
© photonews

Union SG kan die slag alleen maar beter maken. Als ook zij de League Phase weten te bereiken, zou dat meteen ook een flinke slok punten schelen. Niet alleen zouden ze ook de bonus pakken, maar en passant schakelen ze ook nog eens twee ploegen uit waardoor ze minstens twee keer winnen (of vier keer gelijkspelen na 90 minuten, maar dat levert evenveel punten op) en zo extra sprokkelen.

De Brusselaars krijgen in de derde voorronde vanaf dinsdagavond Bodo/Glimt voorgeschoteld. Loopt het mis? Dan zijn ze meteen zeker van de League Phase van de Europ League - ze moeten dan niet meer aan de bak in de play-offs. Hoe dat komt? Dat heeft een duidelijke reden.

Champions League: Union SG is niet kansloos

En als het tegen de Noren wél goed afloopt? De Brusselaars treffen in dat geval het Nederlandse NEC Nijmegen of het Griekse Olympiakos in de play-offs, de laatste horde richting de League Phase van het kampioenenbal.

Lees ook... Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

De kans dat het goed afloopt is niet groter dan 50 procent kans, maar de Brusselaars waren geen reekshoofd en hadden het doorheen de twee rondes veel slechter kunnen treffen. En er is dus nog het opvangnet van de Europa League.

Europa League: STVV mag dromen

De Kanaries nemen het in de play-offs van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen de Lincoln Red Imps (Gibraltar) en Omonia Nicosia (Cyprus). De Kanaries spelen eerst op Stayen en een weekje later in Gibraltar of Cyprus.

Ook dat valt - zeker gezien het statuut van de Kanaries in die ronde - zeker mee. En bovendien heeft ook STVV een opvangnet om toch sowieso een League Phase te spelen. En misschien is de Conference League zelfs meer op maat van de Limburgers.

Europa League: Anderlecht met pittige loting en deels een opvangnet

Anderlecht moet zich eerst voorbij PAOK Thessaloniki werken in de derde voorronde van de Europa League. Na de kwalificatie tegen Hammarby wacht donderdag de heenwedstrijd in Griekenland, een week later volgt de return in het Lotto Park.

Als de Brusselaars ook PAOK uitschakelen, wacht in de play-offs een duel met Levski Sofia of Kairat Almaty. De heenwedstrijd wordt op 20 augustus afgewerkt in Bulgarije of Kazachstan, waarna Anderlecht op 27 augustus thuis de kwalificatie voor de League Phase kan proberen af te dwingen. Een pittige en verre loting, maar als ze PAOK uitschakelen, dan zijn ze ook zeker van minstens een League Phase.

En als PAOK toch te sterk is? Dan is het Europese avontuur ook nog niet voorbij. Anderlecht zakt in dat geval naar de play-offs van de Conference League, die eveneens op 20 en 27 augustus worden gespeeld. Daar is de mogelijke tegenstander de winnaar van SK Brann tegen Apollon Limassol en dan wordt er eerst thuis gespeeld en daarna in Noorwegen of Cyprus.

Conference League: KAA Gent ziet kansen stijgen

KAA Gent weet intussen wie het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. Als de Buffalo's er eerst in slagen het Zweedse IFK Göteborg uit te schakelen, wacht een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Schotse Hibernian FC en het Noord-Macedonische KF Shkëndija.

Opmerkelijk: daardoor zijn de Buffalo's bij de sterkst stijgende ploegen om toch een Europese League Phase te halen. Ze zijn het enige team zonder opvangnet, maar beide tegenstanders die hen nog wachten lijken haalbaar.

De statistiekenbureaus voorspellen dat Union SG de Europa League gaat halen en Anderlecht, STVV en KAA Gent de Conference League. Dat zou een mooi minimum zijn, maar we hopen natuurlijk op nog iets hogere League Phases.

Wie plaatst zich voor de League Phase in Europa? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
75%
75%
0%
25%
25%
0%

Je kan nog stemmen tot 06/08/2026 00:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

Het seizoen begint nu: ontdek hier welke scheidsrechters speeldag 1 in goede banen moeten leiden

07:30
Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

Ook Gent kent zijn mogelijke tegenstanders, Anderlecht met potentiële nachtmerrieverplaatsing

15:26
4
'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

'Club Brugge breekt alle records én klopt steeds harder op de deur bij Genk'

08:00
Live Transfernieuws 4/8: geen Koffi tegen Bodo/Glimt

Live Transfernieuws 4/8: geen Koffi tegen Bodo/Glimt

07:19
'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent'

21:30
2
DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken

23:00
3
Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

Live Transfernieuws 3/8: Titraoui weg, nieuwkomer voor Gent en bod van Zulte Waregem

22:00
Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten? Analyse

Miljoenendeal voor Club Brugge: wat mogen we van hem verwachten?

21:00
'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

'Antwerp haalt dubbel uit: medische testen voor twéé topdeals'

22:30
3
Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

Romelu Lukaku doet Anderlecht-fans dromen met één opvallende Instagram-post

19:30
1
DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

DONE DEAL: Lommel SK haalt speler met verleden bij Genk in huis

20:30
"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

"Hij heeft geen plafond!" - Ivan Leko overloopt zijn toppers bij Club Brugge

16:00
De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden

18:00
12
Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

Iedereen onderschat Bodø/Glimt... tot het te laat is: Union treft een echte killer

17:30
1
DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

DONE DEAL: KVC Westerlo haalt uit met aanwinst uit Engeland én mikt op nog een miljoenendeal

20:00
DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

DONE DEAL: Antwerp heeft beet en kan nu écht aan het seizoen beginnen

19:00
Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

Antwerp krijgt serieuze concurrentie voor transfertarget en nochtans hebben ze zijn profiel nodig

18:40
1
Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen

13:30
11
Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

Oorlog is nu echt losgebarsten: UEFA dreigt met rechtzaken tegen Infantino

18:20
Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

Alleen nog de handtekeningen: volgende uitgaande transfer van Club Brugge is rond

15:20
6
Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

Charaï gelooft hard dat speler van Club Brugge bij Westerlo aan de slag gaat

11:15
Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

Ex-Anderlecht-flop kan ploegmaat worden van Charles De Ketelaere bij Atalanta

17:00
Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

Ajax heeft grootse plannen na verkoop van Mika Godts: wel slecht nieuws voor Kasper Dolberg

16:30
1
Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

Niet alleen PSG: ook FC Barcelona heeft wat gezien in Mika Godts

15:00
Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

Zorgen bij Sporting Hasselt door blessure van sterkhouder

15:30
Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

Union kent mogelijke laatste hindernis richting Champions League

12:30
5
Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen

14:30
12
Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld

12:21
9
Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

Club Brugge krijgt ferme transferdomper te verwerken

12:00
Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

Anderlecht mag zich schrap zetten voor Europese avond in Griekenland

11:30
8
OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

OFFICIEEL: Genk maakt "de grootste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis" bekend

12:57
2
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt 7 miljoen euro voor nieuwe verdediger

10:21
5
Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

Michiel Jonckheere weet perfect hoe KV Kortrijk Club Brugge kan kloppen

09:15
2
Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

Tien miljoen euro volstaat niet: Club Brugge blijft jagen op nieuwe spits

09:00
Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

Twee jaar geleden nog in de JPL, nu biedt PSG 33 miljoen euro voor hem

09:30
1
UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

UEFA voert druk op: tijdperk-Infantino dreigt snel te eindigen

11:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over 'Twee opvallende vertrekkers bij Anderlecht én Verschaeren gelinkt aan JPL-concurrent' André Coenen André Coenen over DONE DEAL: RSC Anderlecht laat toptalent naar Serie A vertrekken André Coenen André Coenen over De eerste beelden zijn veelzeggend: Nathan De Cat laat Duitsland nu al watertanden André Coenen André Coenen over Standard dreigt sterkhouder te verliezen: Italiaanse topclub komt aankloppen JaKu JaKu over 'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal' SeniorClub SeniorClub over Spectaculaire terugkeer in de maak voor Club Brugge? SeniorClub SeniorClub over Club Brugge zet twee spelers uit A-kern: Ivan Leko rekent niet meer op hen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge heeft nog een verrassende naam op het lijstje: groot Premier League-talent in beeld SeniorClub SeniorClub over Club Brugge kan hem niet genoeg speelminuten geven: hij vertrekt deze zomer Goro Goro over Waarom de Belgen op het WK al heel wat pech hebben gehad Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved