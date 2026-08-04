'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

Vinicius Junior lijkt dan toch bij Real Madrid te blijven. Arsenal FC wil de Braziliaanse flankaanvaller naar Londen halen, maar de Spaanse grootmacht komt met een héél duidelijke reactie op de proppen.

Arsenal FC heeft Vinicius Junior helemaal bovenaan de verlanglijst geplaatst. Het contract van de 26-jarige Braziliaan in het Estadio Santiago Bernabeu loopt medio 2027 af.

De voorbije maanden zaten De Koninklijke en Vini meermaals rond de tafel. Er werd echter geen akkoord bereikt over een contractverlenging. Daar hopen The Gunners van te profiteren.

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De Engelse media weten dat Arsenal een concreet bod op de 54-voudig Braziliaans international. Dat bod zou - het exacte bedrag verschilt naargelang de bron - iets hoger liggen dan honderd miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van Vinicius op 140 miljoen euro.

Al lijkt Real Madrid zich niét neer te leggen bij het vertrek van De Goddelijke Kanarie. De Spaanse media weten dat de Braziliaan een ultiem én fel verbeterd contractvoorstel onder de neus heeft geschoven gekregen.

Real Madrid reageert op interesse van Arsenal FC door... Vinicius Junior een nieuw contract voor te schotelen

Real Madrid wil Vinicius tot medio 2030 aan de club binden. Al wil dat niét noodzakelijk zeggen dat de Braziliaan dat nieuwe contract ook zal uitdienen. We schreven eerder al dat enkele Saoedische clubs met astronimische bedragen goochelen om de Braziliaan naar het Midden-Oosten te halen.





De situatie lijkt er dan weer wél voor te zorgen dat een transfer van Erling Braut Haaland naar Real Madrid (voorlopig) van de baan is. Al geloven we niét dat Florentino Perez de hoop op de komst van de Noor definitief heeft opgeborgen.