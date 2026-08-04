Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener
Voor enkele Belgische scheidsrechters begint het seizoen meteen met een dubbel programma. Nog voor ze in de Jupiler Pro League aan de slag gaan, wachten Europese opdrachten in Kroatië, Tsjechië en Roemenië. Onder meer Lambrechts, Verboomen en Visser trekken de grens over.
De Jupiler Pro League gaat dit weekend van start met enkele leuke wedstrijden. De KBVB maakte de aanduidingen van de scheidsrechters ondertussen ook al bekend. Enkelen van hen staan voor een bijzonder drukke week en zullen twee keer hun scheidsrechterspak moeten aantrekken.
Zo maakte de KBVB ook een lijst bekend van Belgische scheidsrechters die actief zullen zijn in Europa. Nathan Verboomen vertrekt met zijn team bijvoorbeeld naar Tsjechië, terwijl Erik Lambrechts en co een doordeweekse trip maken naar Kroatië om Europese voorrondes te fluiten.
Derde voorronde Champions League: GNK Dinamo - FK Kauno Zalgiris
04.08.26 – 20:00
GNK Dinamo (Kroatië) – FK Kauno Zalgiris (Litouwen)
REF: Erik Lambrechts
AA: Jo De Weirdt – Kevin Monteny
4OF: Lothar D’Hondt
A-VAR: Bert Put
Derde voorronde Conference League: FK Jablonec - FC RFS
06.08.26 – 18:00
FK Jablonec (Tsjechië) – FC RFS (Letland)
REF: Nathan Verboomen
AA: Mathias Hillaert – Maarten Toeback
4OF: Jasper Vergoote
VAR: Simon Bourdeaud’hui
A-VAR: Michael Geerolf
Derde voorronde Conference League: Beitar Jerusalem FC - FK Austria Wien
Omdat de thuisploeg uit Israël komt wordt de wedstrijd in Ploiesti gespeeld, een stad in Roemenië.
06.08.26 – 20:30
Beitar Jerusalem FC (Israël) – FK Austria Wien (Oostenrijk)
REF: Lawrence Visser
AA: Ruben Wyns – Michele Seeldraeyers
4OF: Kevin Van Damme
VAR: Wesli De Cremer
A-VAR: Michiel Allaerts
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