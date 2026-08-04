Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener
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Voor enkele Belgische scheidsrechters begint het seizoen meteen met een dubbel programma. Nog voor ze in de Jupiler Pro League aan de slag gaan, wachten Europese opdrachten in Kroatië, Tsjechië en Roemenië. Onder meer Lambrechts, Verboomen en Visser trekken de grens over.

De Jupiler Pro League gaat dit weekend van start met enkele leuke wedstrijden. De KBVB maakte de aanduidingen van de scheidsrechters ondertussen ook al bekend. Enkelen van hen staan voor een bijzonder drukke week en zullen twee keer hun scheidsrechterspak moeten aantrekken.

Zo maakte de KBVB ook een lijst bekend van Belgische scheidsrechters die actief zullen zijn in Europa. Nathan Verboomen vertrekt met zijn team bijvoorbeeld naar Tsjechië, terwijl  Erik Lambrechts en co een doordeweekse trip maken naar Kroatië om Europese voorrondes te fluiten.

Derde voorronde Champions League: GNK Dinamo - FK Kauno Zalgiris

04.08.26 – 20:00

GNK Dinamo (Kroatië) – FK Kauno Zalgiris (Litouwen)

REF: Erik Lambrechts

AA: Jo De Weirdt – Kevin Monteny

4OF: Lothar D’Hondt

A-VAR: Bert Put

Derde voorronde Conference League: FK Jablonec - FC RFS

06.08.26 – 18:00

FK Jablonec (Tsjechië) – FC RFS (Letland)

REF: Nathan Verboomen

AA: Mathias Hillaert – Maarten Toeback

4OF: Jasper Vergoote

VAR: Simon Bourdeaud’hui

A-VAR: Michael Geerolf

Derde voorronde Conference League: Beitar Jerusalem FC - FK Austria Wien

Omdat de thuisploeg uit Israël komt wordt de wedstrijd in Ploiesti gespeeld, een stad in Roemenië.

06.08.26 – 20:30

Beitar Jerusalem FC (Israël) – FK Austria Wien (Oostenrijk)

REF: Lawrence Visser

AA: Ruben Wyns – Michele Seeldraeyers

4OF: Kevin Van Damme

VAR: Wesli De Cremer

A-VAR: Michiel Allaerts

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