Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Joaquin Seys was de voorbije maanden misschien wel dé grote Belgische doorbraak bij Club Brugge. De linksachter schopte het intussen tot Rode Duivel en maakte indruk op het WK. Hij is intussen ook meer dan 20 miljoen waard. Maar intern kijken ze in Jan Breydel ook nadrukkelijk naar de andere flank.

Ivan Leko is ervan overtuigd dat dit het seizoen van Kyriani Sabbe moet worden. De trainer maakte daar de voorbije dagen geen geheim van. In zijn ogen beschikt de 21-jarige rechtsachter over alle kwaliteiten om dezelfde ontwikkeling door te maken als zijn ploegmaat aan de overkant.

Leko noemde Sabbe zelfs expliciet bij de spelers die vorig seizoen al het verschil maakten dankzij hun mentaliteit. Dat zegt veel over het vertrouwen dat de Kroaat in zijn jeugdproduct heeft.

Een jaar langer bij de A-kern

Opvallend genoeg maakt Sabbe zelfs al langer deel uit van de A-kern dan Seys. Toch verliep zijn ontwikkeling minder explosief.

Waar Seys in één ruk doorstootte naar een basisplaats en vervolgens de nationale ploeg haalde, kreeg Sabbe de voorbije seizoenen af te rekenen met een opeenvolging van kleine blessures. Geen zware kwetsuren die hem maanden aan de kant hielden, maar wel genoeg fysieke ongemakken om zijn ontwikkeling telkens even af te remmen.

Daardoor bleef de grote doorbraak voorlopig uit, al haalde hij ook vorig seizoen al een meer dan degelijk niveau wanneer hij fit was.





Aanvallend doet hij nauwelijks onder voor Seys

Bij Club Brugge wijzen ze intern op een opvallende vergelijking tussen beide backs. Qua offensieve bijdrage liggen Sabbe en Seys bijzonder dicht bij elkaar. Allebei beschikken ze over de snelheid om voortdurend de flank af te schuimen, zoeken ze vaak de achterlijn op en leveren ze geregeld beslissende voorzetten af. Ook hun statistieken op het vlak van doelpunten en assists liggen in dezelfde grootteorde.

Het grote verschil zat voorlopig vooral in het defensieve luik. Seys stond verdedigend al iets verder in zijn ontwikkeling. Zijn positionering, timing in de duels en keuzes zonder bal maakten hem sneller een complete vleugelverdediger. Net daar ziet Club Brugge nog groeimarge bij Sabbe.

Werkpunt met grote ambities

Binnen de club wordt dit seizoen extra gewerkt aan zijn verdedigende kwaliteiten. Niet omdat daar grote problemen zijn, maar omdat men ervan overtuigd is dat net die laatste stap hem naar een hoger niveau kan tillen.

Wanneer ook dat aspect volledig op punt staat, geloven ze dat Sabbe dezelfde sprong kan maken als Seys de voorbije twaalf maanden. Dat zou zich ook moeten vertalen in zijn marktwaarde.

Volgens Transfermarkt wordt Sabbe vandaag op acht miljoen euro geschat, terwijl Seys al aan twintig miljoen euro zit. Intern verwacht men dat ook de rechtsachter de komende seizoenen stevig in waarde zal stijgen.

Ook de Rode Duivels lonken

De ambitie reikt zelfs verder dan Club Brugge. Op Belfius Basecamp zien ze Sabbe als een potentiële toekomstige Rode Duivel. Op de rechtsachterpositie lijken de kansen immers stilaan toe te nemen. Timothy Castagne en Thomas Meunier behoren nog altijd tot de gevestigde waarden, maar worden ook een dagje ouder.

Als Sabbe de verwachte progressie maakt, kan hij zich stilaan in de strijd mengen voor een plaats in de nationale ploeg.

Voor Club Brugge past dat perfect binnen de sportieve strategie. Blauw-zwart bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op als opleidingsclub voor moderne vleugelverdedigers. Profielen die zowel aanvallend als verdedigend het verschil maken, zijn bijzonder gegeerd op de internationale transfermarkt.

Na Maxim De Cuyper en Joaquin Seys hopen ze dan ook dat Kyriani Sabbe de volgende naam wordt in dat rijtje. Ivan Leko twijfelt daar alvast niet aan. Volgens de Kroatische coach beschikt de rechtsachter over het talent, de mentaliteit én de werkkracht om dit seizoen definitief open te bloeien en zich op termijn in de kijker te spelen van zowel de Rode Duivels als buitenlandse topclubs.